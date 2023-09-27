Грядущие выборы в США все менее предсказуемы

Наконец-то то, чего все ждали, произошло. Республиканский спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти официально объявил о запуске расследования для объявления импичмента президенту Байдену.

Результаты инициативы вполне предсказуемы. Импичмент Байдену едва ли грозит (для этого «за» должны проголосовать 2/3 верхней палаты, что невероятно), однако само расследование может в клочья разорвать репутацию действующего президента, которая и так, мягко говоря, не идеальная. Время начала процедуры импичмента выбрано точно: расследование республиканскими комитетами Конгресса коррупционных бизнес-схем Хантера Байдена, сына президента, на Украине и в других странах (Китай, Румыния, Мексика) будет тщательным, дотошным и долгим, как раз на все оставшееся до выборов время. Таким образом «Байден-коррупционер» всегда будет оставаться в фокусе внимания избирателя.

Во время дознаний республиканцы надеются сперва получить информацию о подозрительных банковских переводах на счета фирмы Хантера (а это десятки миллионов долларов), затем для дачи показаний в Конгресс потекут свидетели – и прежде всего бизнес-партнеры сына Байдена. Все это кажется достаточным, чтобы окончательно обрушить рейтинги президента.

Не вызывает сомнений и общий смысл происходящего: противостояние между Демпартией и консерваторами не просто растет по экспоненте, но и выходит на новый виток. Учитывая же темпы роста накала борьбы, строить предсказания о ее исходе (а до выборов остается более года) возьмется только очень смелый человек. Но даже самый беглый взгляд на происходящее дает представление о том, в каком глубоком пике оказалась сегодня американская политическая система.

Последнее и не удивительно, если учесть, насколько высоки сегодня ставки и насколько глубоко само противостояние. Противостояние уже даже не партийное, а цивилизационное. Так что сравнения с ситуацией перед началом Гражданской войны 1861–1865 годов уже никому не кажутся слишком сильными.

Понятно и то, что никто не собирается уступать. Демпартия не может позволить себе проиграть. Тем более – проиграть Трампу. Последнее означало бы крушение глобалистского проекта, который был запущен с развалом СССР в 1991-м. Да еще в самый опасный момент усиления мирового консервативного полюса: Россия, Китай, Иран, БРИКС.

В такой ситуации перехват управления ведущего государства Запада трампистами может привести к полной пересборке мира из сегодняшнего однополярного в состояние принципиально иное – двух- или трехполярное. С еще более пугающей глобализаторов перспективой: постепенным отказом от доллара и созданием альтернативной резервной валюты. Понятно, что мировую финансовую олигархию такое положение дел никоим образом устроить не может. А вот консервативные и традиционалистские силы, в том числе в Америке и Европе, а также национально ориентированный бизнес такая картина мира вполне устраивает.

Итак, ставки понятны. Посмотрим теперь, как же стороны намерены добиваться своей победы. Прежде всего речь о Демпартии – авангарде глобализма, в руках которого сосредоточена сегодня большая часть финансовых и информационных ресурсов мира.

Демпартия явно переживает не лучшие времена. Компромиссная фигура «самоходного деда» Байдена – единственная, на которой еще вчера примирялись интересы либеральных кланов, сегодня перестает устраивать кого-либо. Слишком уж она ненадежна, несмотря на успехи современной медицины. Большой вопрос уже: доживет ли Байден до выборов без серьезных проблем в когнитивной сфере? Не говоря о том, что всем уже очевидно: при условии честных выборов* «сонный Джо» проигрывает Трампу вчистую.

Отсюда у либеральных кланов и международных финансистов, стоящих за Байденом, две основные задачи. Первая – ни в коем случае не допустить Трампа до выборов, и вторая – пересмотреть кандидатуру от Демпартии. То, что загнанную лошадь придется, возможно, пристрелить – кажется, уже принято как вполне допустимый сценарий. Проблема в том, что заменить Джо пока что особо некем. Ни клинтоновская, ни обамовская группировки, ни неоконы уступать конкурентам не готовы. И никакой новой фигуры «условного Линкольна», которая могла бы примирить прогрессистов, пока не просматривается.

Перспективы убрать с дороги Трампа выглядят лучше. Те уголовные дела, которые против него уже заведены, как минимум способны блокировать его предвыборную кампанию. Трампа просто затаскают по судам, не дав ему нормально провести агитацию. Хуже того, Трампу грозит реальный срок. Впрочем, пока что каждый новый удар, который пытаются нанести ему демократы, дает обратный результат и новый всплеск популярности Трампа. В конце концов, Конституция США не запрещает избранному президенту управлять страной даже из тюремной камеры.

Но демократы, кажется, нашли более изящный способ блокировать опасность. Речь идет о 14-й поправке к Конституции США, так называемом положении о восстании, которая запрещает занимать государственные должности тем, кто участвовал в мятеже или оказывал помощь мятежникам. Воспользовавшись этой поправкой, противники Трампа в Колорадо подали в суд иск с требованием исключить Трампа из списков голосования на президентских выборах в штате. Если опыт Колорадо окажется удачным, ему могут последовать другие ключевые для Трампа штаты.

Результат этой схемы ясен: Трамп не будет участвовать в выборах в ведущих штатах и в итоге проиграет. Но и здесь все пока выглядит очень бледно. Признать Трампа виновным в мятеже может только суд. Причем суд, вероятно, только верховный. Сегодняшние же обвинения демократами Трампа очень слабы. Обвинить Трампа в прямом «пособничестве мятежникам» не выходит.

Наконец, даже отсутствие Трампа в списках для голосования не гарантирует демократам победы. В спину Байдену дышит (и уже почти сравнялся с ним) второй кандидат от консерваторов Вивек Рамасвами – «Трамп номер два». Да и внутри самой Демпартии против «сонного Джо» зреет бунт. Речь идет о Роберте Кеннеди, который активно критикует украинскую войну, за которого голосуют антивоенные левые, и который при сохранении сегодняшних тенденций, способен увести у Байдена до 15% голосов.

В таких условиях возникает резонный вопрос: а стоит ли вообще истеблишменту допускать эти опаснейшие для него выборы?

Идея либеральной диктатуры для США отнюдь не нова. Именно в условиях диктатуры (пусть и не явной) страна жила во время Первой и Второй мировых войн. А сразу после Второй мировой только появление атомной бомбы у СССР помешало состояться проекту мировой либеральной диктатуры «атомного комитета Баруха».

Самый простой и напрашивающийся сценарий в этом направлении – новая ковид-пандемия. Такие приготовления явно ведутся, и консерваторы с тревогой указывают на это. Говорит об этом и сам Трамп, а сенатор Тед Круз громогласно заявил, что скоро мы можем увидеть самую смертоносную версию ковида – его «предвыборный штамм».

Напомним, что предыдущая ковид-пандемия была запущена именно под выборы 2020 года и прекрасно себя оправдала. Победу Байдену принесло как обнуление пандемией успехов Трампа по росту американской экономики, так и в первую очередь «антиковидное» голосование по почте. Правда, сегодня консерваторы, как видим, начеку. Да и население США вполне отдает себе отчет в природе ковид-истерии. Получится ли у демократов второй раз зайти с тех же карт? И не станет ли вторая попытка объявить пандемию срывом в горячую фазу гражданской войны?





В таких условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Достаточно вспомнить событие 9.11, открывшее ворота ближневосточной войне.

Что же может произойти в Америке такое, что позволит американскому истеблишменту отменить выборы? Да, такого никогда еще не было, но все бывает когда-нибудь в первый раз.

Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа? Наконец, все может пойти по сценарию прихода к власти какого-нибудь «правительства национального примирения», американской версии ГКЧП, или введению военного положения после провоцирования войны с Китаем и одновременно крупных диверсий внутри страны.

Все эти сценарии или различные их комбинации, вероятно, внимательно рассматриваются. Во всяком случае, исходить нужно из того, что такие сценарии есть и на каждый из них у нас должны быть готовы свои контраргументы.