Это не футбол, тут убивают

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25 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 10:10  |  vz.ru
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Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

Российские вкладчики могут обескровить даже здоровую финансовую систему Григорий Сысоев/РИА Новости
Четверг, 24 февраля 2022 года, войдет в современную историю как самое крупное обрушение российского рынка акций. Рубль тоже сильно обвалился, однако от более глубокого падения его спас Центробанк РФ. Валютной паники пока удалось избежать. Однако дальше события могут развиваться по-разному. К чему готовиться россиянам? Подробности...
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Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

Избавление Украины от нацистов объявлено главной целью спецоперации России Анна Марченко/ТАСС
Исходящая из Киева угроза не оставила России возможности избежать военной операции, целью которой стала демилитаризация и денацификация Украины. Об этом шла речь и в обращении Владимира Путина, и в разъяснении, которое дал наш постпред в ООН. Россия действительно имеет право защищать свою национальную безопасность на территории другой страны. И, кстати, этим правом нередко пользовались США. Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Ключевые группировки ВСУ угодили в гигантский котел

Ключевая инфраструктура украинской армии практически уничтожена AP Photo/Sergei Grits/ТАСС
Только половина суток прошла с момента начала военной операции по принуждению Украины к миру – и уже можно констатировать ее впечатляющие результаты. Каким образом действовали все это время российские Вооруженные силы, какое оружие применяли – и почему эта операция заслуживает звания уникальной?  Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Это не футбол, тут убивают

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Вот вы, вешающие на аватары флаги Украины – вы понимаете, что делаете? Вы показываете, что вы не против войны, а за одну из сторон в войне. Подробности...

России и Украине очень нужно принуждение к добрососедству

Константин Кондрашин
Константин Кондрашин, главный редактор газеты «ВЗГЛЯД»
Чем успешней и быстрее будет сегодняшний путь к миру между Россией и Украиной, тем меньше боли и обид нам придется прощать друг другу в будущем. Подробности...
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Что делать дальше с Украиной и Новороссией

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров, Публицист
Главное, что важно при планировании в отношении Украины, – это как можно скорее отказаться в своем собственном мозгу от оперирования «Украиной» как чем-то целостным и природно данным. Подробности...
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Спецоперация армии РФ на Украине

Обсуждение: 6 комментариев

Визит Алиева на фоне заговора

Обсуждение: 4 комментария

Признание ДНР и ЛНР: реакция Запада

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о ракетном ударе Украины по российскому аэродрому
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    Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

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    DDoS-атаки


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    Признание Донбасса раскололо Америку

    извлечение выгоды


    Киев захотел монетизировать потерю Донбасса

    российский газопровод


    Немцы создали «Северному потоку – 2» новые проблемы

    ДНР и ЛНР


    Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

    война на Украине


    Геополитика напрасно пугает Россию дефолтом

    странности и нестыковки


    Владимир Прохватилов: Почему больше никто не верит Америке

    беспомощные люди


    Анна Долгарева: Чужое горе Донбасса

    олимпийская истерия


    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
    Общественное мнение

    Это не футбол, тут убивают

    Общественное мнение
    самые актуальные темы дня в блогосфере
    		25 февраля 2022, 10:10

    Сергей Лукьяненко, писатель: Итак, второе утро новой реальности.

    Санкции обещаны и вводятся, на Украине продолжается военная операция.

    Люди со светлыми лицами обнаружили, что Россия не отвечает их ожиданиям и повесили на свои аватарки чужие флаги. Надеюсь, что они пойдут до конца и сменят гражданство. Источник

    Андрей Добров, журналист: Нас всегда учили, что Россия не вела наступательных войн и только оборонялась. Это неправда. Три Туркестанских похода чего стоят. Да и Суворов вовсе не на своей территории воевал. И Шипка – это не под Калугой. Это я в более ранние периоды не захожу. Про Ливонскую войну и так далее.

    В 19 веке еще никакого пацифизма у русских не было. Народ гордился победами и стыдился поражений. Но только в 20-м веке после революции впервые среди интеллигенции появилось вот это пренебрежение своей армией. Нежелание быть русскими. Стыд не за поражения, а за победы.

    Это просто историческая справка, выводы из которой каждый может сделать сам. Источник

    Алена Полунина, режиссер-документалист: Дорогие, талантливые, красивые. Зачастую очень хорошие люди в жизни. Что с вами происходит. Что же с вами происходит.

    Вы изошлись в извинениях. Какое «простите»?

    Да, риторический уже вопрос, где были ваши извинения убитым, покалеченным, разоренным людям Донбасса, когда Украина начала карательную операцию, АТО, на Востоке?

    Я помню только «сами виноваты», «нечего было хотеть в Россию», и, конечно, ставшее мемом* «это другое». Почему ваш «х… войне» оказался столь избирательным? Восемь лет этого зазеркалья в отечественных соцсетях. Восемь лет одобрения безнаказанно резвящимся на костях подонков из Рады и нацбатов. Восемь лет бессильного наблюдения, как узаконенный геноцид одобряют «лучшие люди».

    И вот происходит то, что происходит. Весенний ветер. Колесо большой Истории вертанулось. Со скрипом, зловеще и мощно. Но логично и ожидаемо. И снова: Ах, простите!

    Где было, где – есть ваше простите той старухе с парализованными ногами, ютящейся в ледяном, как склеп, подвале? 2016 год, сверху – весна малороссийская ослепительная и обстрел укрбатов. А внизу, под землей, в могильном холоде, старуха. Я думала, она немая. Сошедшая с ума от горя и старости. Но вдруг она подняла глаза в камеру: «Я девочкой пережила войну с немцами. Но я и представить не могла, что нас когда-то будет убивать Украина». К сожалению, она была в ясном рассудке. Источник

    Ольга Андреева, журналист: Мир радикально поляризуется. Эта поляризация началась не сегодня утром, а 8 лет назад. Эта поляризация проходит не по линии Россия – Украина, а по линии старый порядок – новый порядок. Все мировые политические институции зубами вцепились в ту конфигурацию, которая создалась 30 лет назад. В этой парадигме Россию принято жалеть, журить и учить. Не только Россию. Но и Югославию, Иран и так далее. Мир был приятно поделен на журимых и журящих. Прелесть ситуации была в том, что все журимые до сегодняшнего утра в общем не возражали, чтобы их журили. И все были довольны. Но с Россией это вдруг срабатывать перестало.  Это значит, что за ней последуют и другие журимые. А это же плохо. В общем, мы сейчас будем отдуваться за весь журимый мир.

    В «Оливере Твисте» у Диккенса есть сцена, когда Оливер идет просить добавку. Этого никогда не было в его учебном заведении, где детей морили голодом. Попросить добавки значило сломать систему. Бедные дети выбирали того несчастного, кто это сделает, честным жребием. Он пал на Оливера. Потом ему было очень плохо. Но он сломал систему и вышел в люди.

    Вот мне кажется, что нас сейчас выбрали просить добавки и ломать систему. Нам будет очень плохо. Но шанс выйти в люди очень высок. Источник 

    Фото: Петр Ковалев/ТАСС

    Максим Соколов, публицист: Тот, кто был весьма несдержанным до 24 февраля, тот и 24 февраля своей несдержанностью особо никого не удивил. Более примечательны такие случаи, когда человек, прежде сдержанный и рассудительный, эти качества 24 февраля совсем не проявил. Если бы таких случаев было немало, можно было бы сказать, что вот, В. В. Путин достал и самых разумных и кротких.

    Но людей, утративших свои прежние качества, оказалось немного. По моей личной статистике – меньше, чем пальцев на одной руке. Источник

    Дмитрий Грунюшкин, сценарист: Нет войне и за дружбу – понятно. Но, господамы, которые лепят желто-блакитный флажок на аватарку, вы в принципе понимаете смысл своего действия? Давайте на пальцах. Этим вы не просто выражаете свое отношение к происходящему. Вы чётко и однозначно выбираете сторону в противостоянии. Вы показываете, что вы не против войны, а за одну из сторон в войне. И это не футбол. Тут убивают. То есть вы говорите, что желаете, чтобы ваша «команда» убила побольше солдат другой команды. Понимаете? Или не понимаете? В такие времена надо в меру сил думать головой, а не пальцем на мышке. Источник 

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