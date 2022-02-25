Это не футбол, тут убивают

Сергей Лукьяненко, писатель: Итак, второе утро новой реальности.

Санкции обещаны и вводятся, на Украине продолжается военная операция.

Люди со светлыми лицами обнаружили, что Россия не отвечает их ожиданиям и повесили на свои аватарки чужие флаги. Надеюсь, что они пойдут до конца и сменят гражданство. Источник

Андрей Добров, журналист: Нас всегда учили, что Россия не вела наступательных войн и только оборонялась. Это неправда. Три Туркестанских похода чего стоят. Да и Суворов вовсе не на своей территории воевал. И Шипка – это не под Калугой. Это я в более ранние периоды не захожу. Про Ливонскую войну и так далее.

В 19 веке еще никакого пацифизма у русских не было. Народ гордился победами и стыдился поражений. Но только в 20-м веке после революции впервые среди интеллигенции появилось вот это пренебрежение своей армией. Нежелание быть русскими. Стыд не за поражения, а за победы.

Это просто историческая справка, выводы из которой каждый может сделать сам. Источник

Алена Полунина, режиссер-документалист: Дорогие, талантливые, красивые. Зачастую очень хорошие люди в жизни. Что с вами происходит. Что же с вами происходит.

Вы изошлись в извинениях. Какое «простите»?

Да, риторический уже вопрос, где были ваши извинения убитым, покалеченным, разоренным людям Донбасса, когда Украина начала карательную операцию, АТО, на Востоке?

Я помню только «сами виноваты», «нечего было хотеть в Россию», и, конечно, ставшее мемом* «это другое». Почему ваш «х… войне» оказался столь избирательным? Восемь лет этого зазеркалья в отечественных соцсетях. Восемь лет одобрения безнаказанно резвящимся на костях подонков из Рады и нацбатов. Восемь лет бессильного наблюдения, как узаконенный геноцид одобряют «лучшие люди».

И вот происходит то, что происходит. Весенний ветер. Колесо большой Истории вертанулось. Со скрипом, зловеще и мощно. Но логично и ожидаемо. И снова: Ах, простите!

Где было, где – есть ваше простите той старухе с парализованными ногами, ютящейся в ледяном, как склеп, подвале? 2016 год, сверху – весна малороссийская ослепительная и обстрел укрбатов. А внизу, под землей, в могильном холоде, старуха. Я думала, она немая. Сошедшая с ума от горя и старости. Но вдруг она подняла глаза в камеру: «Я девочкой пережила войну с немцами. Но я и представить не могла, что нас когда-то будет убивать Украина». К сожалению, она была в ясном рассудке. Источник

Ольга Андреева, журналист: Мир радикально поляризуется. Эта поляризация началась не сегодня утром, а 8 лет назад. Эта поляризация проходит не по линии Россия – Украина, а по линии старый порядок – новый порядок. Все мировые политические институции зубами вцепились в ту конфигурацию, которая создалась 30 лет назад. В этой парадигме Россию принято жалеть, журить и учить. Не только Россию. Но и Югославию, Иран и так далее. Мир был приятно поделен на журимых и журящих. Прелесть ситуации была в том, что все журимые до сегодняшнего утра в общем не возражали, чтобы их журили. И все были довольны. Но с Россией это вдруг срабатывать перестало. Это значит, что за ней последуют и другие журимые. А это же плохо. В общем, мы сейчас будем отдуваться за весь журимый мир.

В «Оливере Твисте» у Диккенса есть сцена, когда Оливер идет просить добавку. Этого никогда не было в его учебном заведении, где детей морили голодом. Попросить добавки значило сломать систему. Бедные дети выбирали того несчастного, кто это сделает, честным жребием. Он пал на Оливера. Потом ему было очень плохо. Но он сломал систему и вышел в люди.

Вот мне кажется, что нас сейчас выбрали просить добавки и ломать систему. Нам будет очень плохо. Но шанс выйти в люди очень высок. Источник

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Максим Соколов, публицист: Тот, кто был весьма несдержанным до 24 февраля, тот и 24 февраля своей несдержанностью особо никого не удивил. Более примечательны такие случаи, когда человек, прежде сдержанный и рассудительный, эти качества 24 февраля совсем не проявил. Если бы таких случаев было немало, можно было бы сказать, что вот, В. В. Путин достал и самых разумных и кротких.

Но людей, утративших свои прежние качества, оказалось немного. По моей личной статистике – меньше, чем пальцев на одной руке. Источник

Дмитрий Грунюшкин, сценарист: Нет войне и за дружбу – понятно. Но, господамы, которые лепят желто-блакитный флажок на аватарку, вы в принципе понимаете смысл своего действия? Давайте на пальцах. Этим вы не просто выражаете свое отношение к происходящему. Вы чётко и однозначно выбираете сторону в противостоянии. Вы показываете, что вы не против войны, а за одну из сторон в войне. И это не футбол. Тут убивают. То есть вы говорите, что желаете, чтобы ваша «команда» убила побольше солдат другой команды. Понимаете? Или не понимаете? В такие времена надо в меру сил думать головой, а не пальцем на мышке. Источник