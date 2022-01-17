США готовятся к гибели майданной Украины

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия дестабилизирует ситуацию на Украине, и пригрозила Москве санкциями. Но если посмотреть на ситуацию на Украине, то не возникает сомнений, что подрывают и без того шаткую стабильность в этом государстве представители оппозиции и власти.

Потенциально самым дестабилизирующим фактором может стать возвращение экс-президента Украины Петра Порошенко 17 января. Вероятно, он будет сразу задержан, как только вернется в страну. Соответствующее разрешение суда есть. Другой вопрос: смогут ли украинские правоохранители взять бывшего главу государства под арест?

Сторонники Порошенко не скрывают, что собираются защищать своего лидера. А значит, чтобы задержать экс-президента, полиции придется драться с его адептами. Или же Порошенко из отделения полиции освободит возмущенная толпа, если задержание состоится. А вот эти события уже могут стать искрой, из которой разгорится новый Майдан.

В 2017 году, когда экс-губернатор Одесской области (по совместительству экс-президент Грузии) Михаил Саакашвили прорвался на Украину через польскую границу, в стране начался Михомайдан. Это были самые серьезные акции протеста во времена правления Порошенко. Но Саакашвили никогда на Украине не был своим, и политические позиции Порошенко тогда были куда более устойчивыми, чем позиции нынешнего президента Владимира Зеленского сейчас.

И неизвестно, как поведет себя полиция Украины в случае нового Майдана в Киеве. Как показали события в Казахстане, когда начинаются серьезные акции протеста, перерастающие в бунты, позиция силовиков выходит на первый план. На Украине многие полицейские сейчас увольняются и даже угрожают акциями протеста из-за невыплаты премий и ковидных надбавок. Кроме того, в оппозиции к Зеленскому находится экс-глава МВД Арсений Аваков, который пока еще имеет значительное влияние на полицию. Поэтому весьма вероятно, что в случае нового Майдана, полиция самоустранится или поддержит протестующих. Нынешний министр внутренних дел Денис Монастырский обещал поднять зарплату правоохранителям на 10%. Но это похоже на затыкание пробоин тряпками в тонущем корабле.

И так во всех сферах на Украине. Из-за высоких цен на газ в стране дорожают продукты, в том числе и хлеб. И только сейчас правительство приняло меры по обеспечению некоторых производителей льготными ценами на газ. Только, как утверждают украинские телеграм-каналы, доступ к дешевому газу получат лишь бизнесмены, близкие к власти. И сомнительно, что эти меры сделают продукты питания более доступными для населения.

А еще ЗЕ-команда начала практиковать внесудебные расправы, когда СНБО используется как орган для введения экономических санкций против граждан. Кроме того, есть олигархи Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и другие, которые используют свое влияние на государственное управление для увеличения личных капиталов. И вот эти лица дестабилизируют Украину, как никто другой. Может, Нуланд считает Порошенко, Зеленского, Авакова, Ахметова и Коломойского агентами Кремля?

На эту тему

А если без сарказма посмотреть на ситуацию, то после заявления Виктории Нуланд было еще несколько посылов от американских топ-чиновников, на которые нужно обратить внимание. Так, первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала , что Россия столкнется с тяжелыми последствиями в экономической сфере, если вторгнется на Украину или каким-либо образом подорвет ситуацию и вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил. А помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что США не исключают, что предлогом для вторжения РФ может стать попытка переворота на Украине. К словам о возможном нападении России на Украину уже все привыкли. Об этом говорят уже год. И эта тема уже изрядно надоела. Но интересны посылы Шерман о переменах, которых народ не просил, а также Салливана о государственном перевороте на Украине.

Не означает ли это, что в США прогнозируют новые масштабные протесты на Украине? Вероятно, да. В США не могут не видеть, что в политической сфере Украины идет война всех против всех, накладывающаяся на тяжелое социальное положение населения и неспособность украинских руководителей решить проблемы. Американцам, несмотря на все их попытки, так и не удалось выкинуть из политической жизни олигархов. ЗЕ-команда только декларирует деолигархизацию Украины. А на новогодние праздники Зеленский отдыхал в одном отеле с Коломойским на курорте Буковель.

Не этого хотели американцы, когда устраивали переворот на Украине в 2014 году. Во-первых, натовцам не достался Крым. Во-вторых, американцам и их союзникам мало было просто превратить Украину в Анти-Россию. Думается, стояла еще задача превратить Украину в «витрину» европейского пути развития, чтобы жители России увидели, как хорошо живут в Незалежной, и тоже захотели устроить у себя Майдан. Однако реальность оказалась другой. И пример Украины показывает, как Майдан и переворот может поставить относительно стабильную страну на грань гибели, а народ на грань выживания. Возможно, в США понимают, что на Украине неминуем социальный взрыв, и после этого процессы в державе станут неуправляемыми. То есть повторится афганский сценарий, но с украинской спецификой.

И в США уже готовятся к такому развитию событий и заранее готовы обвинить во всем Россию. То есть Белый дом собирается сохранить лицо, заявив, что в гибели проекта майданной Украины виноват Кремль. А возможно, в Вашингтоне планируют новый Майдан на Украине. И в случае его провала или если ситуация выйдет из-под контроля – опять же, во всем обвинить Россию. То есть в США заранее готовят информационную завесу, чтобы падение очередного проамериканского режима не ударило по рейтингу президента.