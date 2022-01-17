США готовятся к гибели майданной Украины

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17 января, понедельник  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
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Рубль понес геополитический ущерб

Рубль резко пошел вниз Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Доллар в пятницу подскочил до 77 рублей, а евро – до 88. Падение российской валюты может продолжиться и дальше – вплоть до резкого обвала и валютной паники, как это было в декабре 2014 года. Однако полномасштабного кризиса эксперты не ждут. Потому что рубль и экономика обладают на этот раз большим запасом прочности. Подробности...
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В мире вырос спрос на русских миротворцев

Тысячи малийцев вышли на митинг в поддержку сотрудничества с Россией и против французского присутствия H.DIAKITE/EPA/ТАСС
На фоне завершения миссии ОДКБ в Казахстане на другой части света в африканском Мали прошли массовые акции в поддержку сотрудничества с Россией. От Москвы там ждут решения острой проблемы внутренней безопасности. По мнению экспертов, успешное миротворчество в Мали резко повысит имидж России на континенте. Какие еще выгоды Москва может получить от вовлечения в дела далекой африканской страны и почему это может испортить отношения с Францией? Подробности...
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Как советский моряк обхитрил фашистский «коридор смерти»

Александр Шабалин стал символом морского боя на катерах общественное достояние
Ровно сорок лет назад скончался человек, ставший легендой советского Военно-морского флота. Александр Шабалин дважды заслужил звание Героя Советского Союза. Почему его катер, несмотря на крохотные размеры, оказался грозным оружием против фашистов – и какие особые черты характера позволили моряку добиться такого успеха? Подробности...
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США ударили по опоре России на Балканах

У Додика и Вучича сложные отношения, но сербское национальное чувство требует от них быть союзниками Dado Ruvic/Reuters
Президент Сербии Александр Вучич назвал «катастрофой» санкции, введенные США против Милорада Додика, фактического лидера сербов Боснии и одного из ключевых союзников Москвы на Балканах. Ситуация и правда может вылиться в катастрофу – те методы, которыми пользуется Вашингтон ради ослабления позиций России, грозят привести регион к новой войне.  Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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США готовятся к гибели майданной Украины

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В США не могут не видеть, что в политической сфере Украины идет война всех против всех, накладывающаяся на тяжелое социальное положение населения и неспособность украинских руководителей решить проблемы. И социальный взрыв там неминуем. Подробности...

Соцсети – подтверждение нашего существования

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Я фотографирую свое лицо и показываю его людям в социальных сетях. Они ставят подписи и печати, каждый раз заверяя меня, что я существую, и на какое-то время этого хватает. Подробности...
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Россия должна одергивать зарвавшихся русофобов

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Назначение открытого русофоба министром в Казахстане поставило вопрос о том, можно ли иметь с этим политиком дело. И ответ – нельзя. Пока за подбор русофобских кадров во власть ответственность несет одна Чехия. И этого явно недостаточно. Подробности...
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ОДКБ выводит войска из Казахстана

Переговоры Россия – НАТО: главное

Русофоб во власти Казахстана

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Циклон завалил снегом Южно-Сахалинск

В Южно-Сахалинске третий день продолжаются обильные снегопады из-за сильного циклона. Уже выпала месячная норма осадков. Власти города ввели режим чрезвычайной ситуации. Коммунальщики работают в круглосуточном режиме. На расчистку улиц брошена не только спецтехника, но и военные
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Первый российский Ту-160М поднялся в воздух

В России с аэродрома Казанского авиационного завода совершил первый полет ракетоносец Ту-160М. Этот самолет был собран с нуля. Он сможет нести новые виды вооружений, в том числе перспективные
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Первая миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане подходит к концу, через два дня начнется поэтапный вывод контингента. Это займет десять суток. Обстановка в стране нормализовалась. Численность российских военных не превышала 1480 человек
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Миркин

    США готовятся к гибели майданной Украины

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		17 января 2022, 09:10

    Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия дестабилизирует ситуацию на Украине, и пригрозила Москве санкциями. Но если посмотреть на ситуацию на Украине, то не возникает сомнений, что подрывают и без того шаткую стабильность в этом государстве представители оппозиции и власти.

    Потенциально самым дестабилизирующим фактором может стать возвращение экс-президента Украины Петра Порошенко 17 января.  Вероятно, он будет сразу задержан, как только вернется в страну. Соответствующее разрешение суда есть. Другой вопрос: смогут ли украинские правоохранители взять бывшего главу государства под арест?

    Сторонники Порошенко не скрывают, что собираются защищать своего лидера. А значит, чтобы задержать экс-президента, полиции придется драться с его адептами. Или же Порошенко из отделения полиции освободит возмущенная толпа, если задержание состоится. А вот эти события уже могут стать искрой, из которой разгорится новый Майдан.

    В 2017 году, когда экс-губернатор Одесской области (по совместительству экс-президент Грузии) Михаил Саакашвили прорвался на Украину через польскую границу, в стране начался Михомайдан. Это были самые серьезные акции протеста во времена правления Порошенко. Но Саакашвили никогда на Украине не был своим, и политические позиции Порошенко тогда были куда более устойчивыми, чем позиции нынешнего президента Владимира Зеленского сейчас.

    И неизвестно, как поведет себя полиция Украины в случае нового Майдана в Киеве. Как показали события в Казахстане, когда начинаются серьезные акции протеста, перерастающие в бунты, позиция силовиков выходит на первый план. На Украине многие полицейские сейчас увольняются и даже угрожают акциями протеста из-за невыплаты премий и ковидных надбавок.  Кроме того, в оппозиции к Зеленскому находится экс-глава МВД Арсений Аваков, который пока еще имеет значительное влияние на полицию. Поэтому весьма вероятно, что в случае нового Майдана, полиция самоустранится или поддержит протестующих. Нынешний министр внутренних дел Денис Монастырский обещал поднять зарплату правоохранителям на 10%. Но это похоже на затыкание пробоин тряпками в тонущем корабле.

    Фото: Красильников Станислав/ТАСС

    И так во всех сферах на Украине. Из-за высоких цен на газ в стране дорожают продукты, в том числе и хлеб. И только сейчас правительство приняло меры по обеспечению некоторых производителей льготными ценами на газ. Только, как утверждают украинские телеграм-каналы, доступ к дешевому газу получат лишь бизнесмены, близкие к власти. И сомнительно, что эти меры сделают продукты питания более доступными для населения.

    А еще ЗЕ-команда начала практиковать внесудебные расправы, когда СНБО используется как орган для введения экономических санкций против граждан. Кроме того, есть олигархи Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и другие, которые используют свое влияние на государственное управление для увеличения личных капиталов. И вот эти лица дестабилизируют Украину, как никто другой. Может, Нуланд считает Порошенко, Зеленского, Авакова, Ахметова и Коломойского агентами Кремля?

    А если без сарказма посмотреть на ситуацию, то после заявления Виктории Нуланд было еще несколько посылов от американских топ-чиновников, на которые нужно обратить внимание. Так, первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман сказала, что Россия столкнется с тяжелыми последствиями в экономической сфере, если вторгнется на Украину или каким-либо образом подорвет ситуацию и вынудит осуществить перемены, о которых украинский народ не просил. А помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что США не исключают, что предлогом для вторжения РФ может стать попытка переворота на Украине. К словам о возможном нападении России на Украину уже все привыкли. Об этом говорят уже год. И эта тема уже изрядно надоела. Но интересны посылы Шерман о переменах, которых народ не просил, а также Салливана о государственном перевороте на Украине.

    Не означает ли это, что в США прогнозируют новые масштабные протесты на Украине? Вероятно, да. В США не могут не видеть, что в политической сфере Украины идет война всех против всех, накладывающаяся на тяжелое социальное положение населения и неспособность украинских руководителей решить проблемы. Американцам, несмотря на все их попытки, так и не удалось выкинуть из политической жизни олигархов. ЗЕ-команда только декларирует деолигархизацию Украины. А на новогодние праздники Зеленский отдыхал в одном отеле с Коломойским на курорте Буковель.

    Не этого хотели американцы, когда устраивали переворот на Украине в 2014 году. Во-первых, натовцам не достался Крым. Во-вторых, американцам и их союзникам мало было просто превратить Украину в Анти-Россию. Думается, стояла еще задача превратить Украину в «витрину» европейского пути развития, чтобы жители России увидели, как хорошо живут в Незалежной, и тоже захотели устроить у себя Майдан. Однако реальность оказалась другой. И пример Украины показывает, как Майдан и переворот может поставить относительно стабильную страну на грань гибели, а народ на грань выживания. Возможно, в США понимают, что на Украине неминуем социальный взрыв, и после этого процессы в державе станут неуправляемыми. То есть повторится афганский сценарий, но с украинской спецификой.

    И в США уже готовятся к такому развитию событий и заранее готовы обвинить во всем Россию. То есть Белый дом собирается сохранить лицо, заявив, что в гибели проекта майданной Украины виноват Кремль. А возможно, в Вашингтоне планируют новый Майдан на Украине. И в случае его провала или если ситуация выйдет из-под контроля – опять же, во всем обвинить Россию. То есть в США заранее готовят информационную завесу, чтобы падение очередного проамериканского режима не ударило по рейтингу президента.

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