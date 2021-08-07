«Августовский синдром» и как от него избавиться

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7 августа, суббота  |  Последнее обновление — 12:42  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Россия спасает Кавказ от нового Карабаха

2008 год. Жители Абхазии ликуют по поводу признания их независимости Россией REUTERS/Vladimir Popov
Коллективный Запад вновь требует от России «отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии». Чем вызваны эти явно бессмысленные обращения, что дало жителям бывших грузинских регионов признание отдельными государствами – и что их ожидало бы в случае, если бы Москва в свое время отказалась принять такое решение? Подробности...
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Уникальная операция стала последней победой СССР в холодной войне

Залповый пуск ракет из-под воды требует особой техники и особого мастерства Министерство обороны РФ/РИА Новости
6 августа исполнилось 30 лет легендарной операции «Бегемот»: советский РПКСН запустил все свои 16 баллистических ракет сразу. Ни до, ни после ни одна подводная лодка в мире ничего подобного не выполняла. Почему эта операция имела огромную важность для безопасности СССР и сохраняет свое значение для России даже сегодня? Подробности...
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Зачем США наступают на горло своим оружейникам

Американское оружие наводнило страны, в которых грубо нарушаются права человека Илья Питалев/РИА Новости
США намерены ограничить продажу оружия странам, где нарушаются права человека. При этом львиная доля американского вооружения экспортируется в страны Азии, где понимание прав человека разительно отличается от стандартов США. Каковы шансы на то, что российский ВПК начнет завоевывать рынки, с которых решат уйти американцы?  Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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«Августовский синдром» и как от него избавиться

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Август представляет собой антипод мая – самого светлого для России месяца, когда мы вспоминаем наиболее важную в истории победу над врагом. Май – это окончательное пробуждение суровой российской природы и длинные выходные, август – завершение лета и ожидание каких-то неприятностей. Подробности...

Зеленский показал скотское отношение к русским

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
Есть подозрение, что именно русские граждане Украины поставят жирную точку в политической карьере Зеленского. Не исключено и то, что русские граждане действительно покинут украинское государство, по праву забрав с собой территории от Збруча до Дона. Подробности...
Обсуждение: 47 комментариев

Чего хотят революционеры, и главное – зачем

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
По революции иногда тоскуют даже умные и приличные люди. И тогда я растерянно думаю: ну что за напасть такая? Как это может быть, что история ничему не учит? Подробности...
Обсуждение: 165 комментариев
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Олимпиада в Токио и честь России

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Что делать проживающим на Украине русским?
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    Тимофей Бордачёв

    «Августовский синдром» и как от него избавиться

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай", научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
    		7 августа 2021, 12:22

    Для международной политики август – это всегда период относительного затишья. Один политический сезон уже завершился, следующий только собирается начаться, государственные деятели ищут возможность для краткого отдыха, а средства массовой информации страдают от катастрофического отсутствия новостей. В России вроде все тоже так, но здесь восьмой месяц каждого года традиционно встречают с опаской. В этом смысле август представляет собой антипод мая – самого светлого для России месяца, когда мы вспоминаем наиболее важную в истории победу над врагом. Май – это окончательное пробуждение суровой российской природы и длинные выходные, август – завершение лета и ожидание каких-то неприятностей. Но можем ли мы избавиться от «августовского синдрома»?

    Понятно, чем он вызван. Несмотря на то, что значительные в историческом масштабе события случались и в другие месяцы, именно август занимает в истории и памяти нескольких поколений особое место. Главная причина – этот месяц связан с событиями, дважды на протяжении 100 лет обрушившими огромное государство, в центре которого находилась Россия. Великая война 1914 – 1918 годов началась для России 1 августа и завершила формирование условий для революции, уничтожившей старый порядок и державшуюся вокруг него империю. Неудавшаяся попытка государственного переворота в 1991 году поставила точку в любых попытках сохранить единый СССР. И в тот, в другой раз катастрофа была рукотворной – страна оказалась уничтожена изнутри, а не благодаря вторжению внешнего врага.

    В 1914 году для России закончилась огромная историческая эпоха, начало которой было положено за 300 лет до этого вступлением на престол царской династии Романовых. Три столетия непрерывного роста населения и территориальной экспансии – мало кому из современных государств довелось в своей истории испытать такой опыт. Из небольшого и сравнительно слабого государства на окраине Европы Россия превратилась в ведущую мировую державу. Но, что самое главное, это была эпоха развития в рамках одного политического режима, менялись конкретные личности, общественный порядок оставался неизменным.

    Началу войны радовались, потому что ожидали от нее решения многих проблем. Но накопленные противоречия привели к взрыву, ставшему началом нескольких десятилетий переходного периода. Первая мировая война стала роковой для России не потому, что ее победил внешний враг, а потому что доказала бессмысленность существовавшего пути развития для большинства населения.

    Через несколько лет огромное государство было восстановлено в своих прежних территориальных пределах. Но на новой основе и в рамках заведомо нежизнеспособной социальной утопии. Формальный финал СССР наступил в декабре 1991, когда над Кремлем был спущен его красный флаг. Но конец союзу был положен именно августовским переворотом, когда одна часть России выступила против другой и второй раз, наверное, уже окончательно, избавилась от груза имперских обязательств и идеологии, которая их поддерживала. Равнодушие к судьбе единого государства, с которым абсолютное большинство его граждан встретили декабрь 1991 года, было результатом победы над своей историей в августе.

    Фото: Морковкин Анатолий/ТАСС

    Несмотря на то, что обе геополитические катастрофы были делом рук самих россиян, их масштаб и последовавшие испытания оказались ужасающими, а август заслужил репутацию месяца, от которого стоит ждать больших потрясений. В новейшей истории именно на это время пришлись один из самых тяжелых экономических кризисов в 1998 году и трагедия подводной лодки «Курск» в 2000-ом. Оба события символизируют масштаб разрушений, которым подверглась Россия после революции 1991 года. Коллапс финансовой системы и неспособность государства платить по своим долгам показали, в какой экономической яме находится Россия. Катастрофа «Курска» стала ударом по самому важному достоянию России – ее армии, показала накопленные там уязвимость и технические проблемы.

    Но были в августе и хорошие новости. В 2008 году Россия впервые в новейшей истории масштабно и решительно применила силу в отношении соседа, потерявшего связь с реальностью. Операция по принуждению Грузии к миру стала для всех неожиданной – мало кто думал, что Москва решится на открытый вызов либеральному мировому порядку во главе с США. Режим Саакашвили, как и многие на постсоветском пространстве, был уверен в неспособности России показать себя не заботливой метрополией, а строгим соседом, интересы которого нужно уважать.

    Но этому предшествовало другое важное событие августа – в 2006 году Россией были выплачены долги Парижскому клубу. После того, как в начале 2005 года рассчитались с МВФ, Россия была уже никому не должна столько, что это ограничивало бы ее политическую самостоятельность.

    Как бы не был ничтожен тогдашний противник, именно августу 2008 года мы благодарны за первый после многих лет вкус настоящей победы во имя справедливости. Несмотря на незначительный масштаб военных действий как таковых, операция на Кавказе стала поворотной для всей внешней политики России. После нее говорить о возможности возвращения в жесткие рамки вашингтонского порядка было уже невозможно. Уроки военных действий августа 2008 года сыграли важнейшую роль в реформировании армии, благодаря которому сейчас Россия располагает одной из лучших военных машин мира.

    Так что август в новейшей российской истории – это не только потрясения, но и удачи. И в последние годы он даже ничем особенным нас не радует и не огорчает. Так, обычный месяц, как и все остальные. Поэтому, строго говоря, наступившему месяцу давно пора перестать ассоциироваться в России с неприятностями. Тем более, что сейчас страна, похоже, действительно близка к завершению переходного периода, затянувшегося почти на 100 лет. Каждая трагедия и каждая победа были результатом поиска общественного и политического устройства, которое устроило бы граждан в максимальной степени.

    Но сейчас этот поиск заканчивается и пора расставаться со свойственными ему привычками. Самая важная задача для успешного развития – избавиться от груза собственного исторического опыта и связанных с ним зависимостей. Неуверенность в себе и настороженное восприятие мира являются наиболее благоприятной питательной почвой для тех в мире, кого существование России категорически не устраивает.

    Впадать в безумный оптимизм, конечно, тоже излишне. Но исходить из того, что в любом случае произойдет какой-то «август» и все рухнет, значит заранее обрекать себя на поражение. Ожидание проблем не может и не должно доминировать в мировосприятии, диктовать тональность подачи для средств массовой информации и прочтение новостей гражданами.

    Поэтому России вообще нужно заканчивать с «августовским» восприятием себя и окружающей действительности – не искать подвох или потенциальные неприятности в любом событии. Это не станет страховкой от трудностей, но они являются такой же естественной частью развития государства, как и достижения.

    В действительности, нужно просто перестать опасаться августа и начать с ним жить.

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