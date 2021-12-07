Приднестровье – барьер на пути агрессивного румынизма

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7 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 20:11  |  vz.ru
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Клиентов банков ради защиты от мошенников лишат привычного удобства

Простота и быстрота денежных операций онлайн стала проблемой России Евгений Разумный/РИА Новости
Уровень мгновенных финансовых операций в России оказался настолько высок, что это стало серьезной проблемой. Россияне стали все больше рублей переводить прямо в руки мошенникам. Центробанк пытается найти способ остановить этот беспредел, ведь подобного опыта нет даже на Западе. И чтобы прекратить эти преступления, похоже, придется отказаться от уже привычной простоты денежных переводов. Подробности...
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Как России зарабатывать больше на продаже вооружений

Самым заметным было снижение уровня продаж у «Алмаз-Антея», считают в SIPRI Евгений Одиноков/РИА Новости
Аналитики из авторитетного шведского центра SIPRI констатировали, что российский экспорт вооружений продолжает терять позиции. При том, что мировой оружейный рынок за время пандемии никак не пострадал. Велико ли отставание России от главных конкурентов и по каким направлениям можно наверстать упущенное? Подробности...
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Новый бомбардировщик будет иметь особое значение для России

Ту-160М должен стать новой машиной в привычном облике Марина Лысцева/ТАСС
На подходе очень знаковое событие – начало испытаний первого Ту-160М, стратегического бомбардировщика, который впервые будет построен Россией самостоятельно, без советского задела. Это событие имеет огромную значимость. И дело здесь не в том, каким самолетом должен стать Ту-160М. Дело в том, зачем вообще столь дорогостоящие и уникальные машины – и как их производить. Подробности...
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Почему победный удар по Перл-Харбору обернулся для Японии поражением

Японцы добились крупного успеха в Перл-Харборе. Но в итоге это не помогло им выиграть войну The U.S. National Archives/Reuters
7 декабря исполняется 80 лет нападению японцев на Перл-Харбор. Удар Японии сделал, казалось бы, невозможное – втянул США во Вторую мировую войну вопреки сопротивлению значительной части американского общества. Однако как же произошло, что такой грандиозный успех в ключевой боевой операции не привел Японию к военной победе в целом? Ответ на этот вопрос имеет значение и для современной России.  Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Приднестровье – барьер на пути агрессивного румынизма

Андрей Сафонов
Андрей Сафонов, политолог (Тирасполь), эксперт НОМ
На приднестровских выборах особого накала, как это было, например, в 2011 или 2016 годах, нет. Может создаться мнение, что борьба идет без прежнего огонька. Но она все же идет. Подробности...

Добродетель – не слепая вера, а рассудительность

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Если человек втянулся в культ, потратил время, деньги, репутацию – ему невыносимо признать, что он поступил как дурак. Это тем более невыносимо, если он, будучи в культе, совершал что-то явно глупое, позорное или преступное. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Почему нельзя массово репатриировать русских в Россию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Смириться с провалом «мягкой силы», забрать всех русских и тем самым показать «где-то-там-станам» ошибочность их культурной политики? Это не в интересах ни России, ни русских людей за ее пределами. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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Квартиры «не только для славян»

Чоршанбиева высылают из России

Обсуждение: 11 комментариев

Порошенко готовит реванш

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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
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    Приднестровье – барьер на пути агрессивного румынизма

    Андрей Сафонов
    политолог (Тирасполь), эксперт НОМ
    		7 декабря 2021, 20:10

    Президентская кампания 2021 года в Приднестровье отличается тем, что сейчас выбирают не просто главу государства, но и подтверждают независимость ПМР в условиях беспрецедентного давления со стороны Украины и Молдавии. Мы подтверждаем и союз республики с Россией.

    Остроту ситуации добавляет приход к власти в Молдове прозападных и прорумынских националистов. В прошлом году они отвоевали президентское кресло, а в этом завоевали большинство в парламенте. Это на руку Западу, особенно американцам, в условиях противостояния с Россией. 

    Досрочное голосование в республике уже идет с 6 декабря. Будем надеяться, что и выборы 12 декабря пройдут спокойно. Но приднестровская оппозиция, видимо, решила сыграть в игру по дискредитации избирательной гонки, используя претензии к качеству собранных подписей. Подтверждением, что они переходят от политического противоборства в рамках законов к фактическому предательству, стало обращение за помощью к кишиневским националистам. Ночью 7 декабря в соцсетях появилось обращение к президенту Молдовы Майе Санду с призывом не пускать в Приднестровье международных наблюдателей. Речь идет о российских наблюдателях, которые обычно и приезжают в ПМР на различные выборы.

    Я сам три раза баллотировался на пост президента ПМР: в 2001, 2006 и 2011 годах. Знаю, насколько тяжела работа по сбору подписей. Выматывающий сбор, тщательное слежение, чтобы подписант не вылез за поля нужной графы, нумерация, брошюровка листов. Думается, что кандидатам нужно было серьезнее отнестись ко всему этому, если они считают себя оппозиционерами. А так складывается впечатление, что они и не стремились к «всамделишной» регистрации.

    Если в ПМР когда-нибудь сложится серьезная оппозиция, ей придется выдвигать других лидеров – более серьезных и работоспособных. И уж точно на роль оппозиции не смогут претендовать представители «пятой колонны», ищущих поддержку у тех, кто хотел бы уничтожить приднестровскую государственность. Сегодня в республике особого предвыборного накала, как это было, например, в 2011 или 2016 годах, нет. Сказалась и пандемия с ее ограничениями на массовые предвыборные мероприятия. Многие люди устали от двухлетних страхов, поэтому может создаться мнение, что борьба идет без прежнего огонька. Но она все же идет.

    Фото: Goran Stanzl/PIXSELL/PA Images/ТАСС

    На всех выборах в ПМР избирательные участки оснащены всем необходимым – есть видеокамеры, будут соблюдаться масочный режим и социальная дистанция. Голосования через интернет пока нет, над этим нужно думать, чтобы не открыть простор для фальсификаций. В первую очередь, я уверен, должны голосовать те, кто живет и работает в ПМР, либо приезжает на выборы. В этом плане показательна история парламентских выборов в Молдове в этом году. Так называемая диаспора, которая давно уехала из Молдовы, привела к власти националистов, которые сорвали переговоры с Россией по газу, внедряют пенсионную реформу, своей политикой провоцируют взлет цен и тарифов. А сами представители диаспоры, сделав свое дело, не собираются возвращаться в Молдову.

    В этом году, как и всегда, приднестровцы направили приглашения международным наблюдателям. Будем надеяться, что они смогут беспрепятственно приехать, хотя противники власти предлагают националистам Молдовы их не пускать. Остается надеяться, что здравый смысл возобладает, а на конфронтацию Кишинев не пойдет. Но, как говорится, верь в лучшее, а готовься к худшему. Возможны ли провокации и непризнание выборов со стороны Украины и Молдовы, Запада, США? Этого исключать нельзя, но все обвинения будут шиты белыми нитками, особенно если мы столкнемся с недопуском наблюдателей. Да и когда они признавали наши выборы?

    Правда, со стороны народа Украины отношение к ПМР было и остается дружественным, поскольку треть Приднестровья – украинцы. Приднестровье объективно – барьер на пути агрессивного румынизма, угрожающего и украинским землям. Ну, а некоторые действия политиков нашей восточной соседки во многом определяются давлением со стороны все того же Запада.

    Перед Приднестровьем стоят четкие задачи: сохранение независимости; сохранение союза с Россией и сохранение фактически союзных нам российских войск на Днестре, закрепление мирного положения в зоне безопасности молдово-приднестровского конфликта; развитие экономики и подъем уровня жизни приднестровского народа. В условиях давления на ПМР это непросто, но другого пути нет. Досрочное голосование в республике проходит с 6 декабря без эксцессов. Будем надеяться, что и выборы 12 декабря пройдут так же.


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