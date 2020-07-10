Святая София стала символом грядущих больших перемен

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10 июля, пятница  |  Последнее обновление — 19:42  |  vz.ru
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У России есть способ прорвать американскую «электронную блокаду»

Ряд микроэлектронных компонентов Россия способна разрабатывать самостоятельноФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Важнейшая для российской экономики и безопасности новость прошла малозамеченной: правительство резко увеличивает господдержку радиоэлектронной промышленности. Финансирование вырастет более чем на порядок, до 160 млрд рублей. Каким образом США ограничивают доступ России к новейшим разработкам микроэлектроники и какой должна быть реакция России? Подробности...
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Скандальные пленки показали тайные побуждения Порошенко

В начале своего правления Порошенко демонстрировал готовность договориться с ПутинымФото: POOL New/Reuters
На Украине набирает обороты скандал с «пленками Деркача» – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом. Если эти записи аутентичны, то Порошенко в 2016 году лебезил не только перед руководством США, но и перед Владимиром Путиным. Как это скажется на репутации Порошенко? Подробности...
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Хабаровскому губернатору припомнили «лихие нулевые»

Следствие считает Фургала организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателейФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
В ночь со среды на четверг правоохранители задержали главу Хабаровского края Сергея Фургала. В отличие от других громких «губернаторских» дел, чиновник подозревается не в экономических махинациях, а в совершении особо тяжких преступлений. По мнению экспертов, задержание Фургала должно было состояться гораздо раньше. В чем именно подозревается хабаровский губернатор? Подробности...
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Коронавирус поставил Израиль на грань экономической катастрофы

Авиакомпания «ЭльАль» стала одной из главных жертв израильского коронакризисаФото: Ronen Zvulun/Reuters
Самая благополучная страна Ближнего Востока, процветающий и богатеющий в последние десятилетия Израиль внезапно испытал тяжелейший шок. Последствия коронавируса привели к масштабным потрясениям в израильской экономике. И виной тому не только карантинные ограничения, но и целый ряд системных проблем израильского государства, которые очень долго оставались за кадром. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Святая София стала символом грядущих больших перемен

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь православный храм снова будет превращен в мечеть. Эрдоган поставил турок перед выбором, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Ататюрком. Подробности...

Человечество пошло по пути мышей

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          Является ли статус музея Айя София в Стамбуле только внутренним делом Турции?
          • Да, полностью

          • Властям Турции следует учитывать общественное мнение за рубежом, поскольку это памятник мирового значения

          • Статус музея Айя София должно решать мировое сообщество

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              Глеб Простаков

              Святая София стала символом грядущих больших перемен

              Глеб Простаков
              бизнес-аналитик
              		 10 июля 2020, 18:55

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              Только что Госсовет Турции лишил собор Святой Софии статуса музея. Теперь храм снова будет превращен в мечеть.

              Спустя многие годы заигрываний с турецкими националистами, президент Эрдоган заставит их выбирать, с кем они мысленно – с ним или с покойным создателем современной Турции Мустафой Кемалем Ататюрком.

              Армия и светскость более не являются основами турецкого государства. Непререкаемый авторитет армии был окончательно добит в 2016 году во время несостоявшегося госпереворота, когда генералы – некогда арбитры государства – были использованы в политических разборках Запада с Турцией. А светскость Турции умирает на наших глазах.

              Новыми основами провозглашаются религия и пантюркизм. Достаточно ли у Эрдогана сил для смены устоев государства, покажет время. Так или иначе, сегодня он открыто бросил вызов Ататюрку и принципам, на которых формировалась Турция после Первой мировой войны.

              Сегодняшнее событие по масштабам можно сравнить с решением Трампа признать столицей Израиля Иерусалим и перенести туда посольство.

              Фото: XYZ PICTURES/imageBROKER.com/Global Look Press

              Как и решение об обустройстве мечети в Святой Софии, смена статуса Иерусалима стало началом тектонических изменений по переобустройству мира.

              В этом большом движении будут ликвидированы почти все старые замороженные конфликты: Израильско-Палестинский, Кипрский, Нагорно-Карабахский, Абхазский, Приднестровский, Кашмирский и да, конечно же, Донбасский. В процессе этого движения будут созданы новые очаги конфликтов и новые заморозки.

              Уже не Святая София, но Айя София стала еще одним символом грядущих больших перемен.

              Источник: Блог Глеба Простакова


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