Хип-хоп и Чайковский оказались живучее рок-н-ролла

Взгляд
9 декабря, среда  |  Последнее обновление — 19:06  |  vz.ru
Разделы

Америка начала спекулировать на самом главном

Вода стала биржевым товаром, как нефть или зерно Amit Dave/Reuters
Вода впервые получила прописку на Уолл-стрит. Теперь ею торгуют так же, как нефтью или золотом. Подтолкнули американцев к этой идее проблемы с водой в ряде регионов, особенно в периоды пожаров и засухи. В России тоже есть регионы с дефицитом водных ресурсов, в том числе Крымский полуостров. Стоит ли нам перенять заокеанский опыт? Подробности...
Перейти в раздел…

Советник Ельцина рассказал о роковых обстоятельствах развала СССР

В начале 90-х Сергей Шахрай был правой рукой Бориса Ельцина по всем юридическим вопросам Александра Сенцова/Фотохроника ТАСС
«Для меня Советский Союз был всем! Если бы я считал, что 8 декабря мы что-то разваливаем, то застрелился бы на месте», – заявил газете ВЗГЛЯД Сергей Шахрай, автор проекта соглашения о создании СНГ, ныне – проректор МГУ. В декабре 1991 года, будучи советником президента Ельцина, Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР. Подробности...
Перейти в раздел…

Против российской вакцины созрел заговор

Гам-КОВИД-Вак под брендом «Спутник V» стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса Сергей Карпухин/ТАСС
В зарубежных и некоторых русскоязычных изданиях появились публикации о якобы существующих недостатках вакцины «Спутник V» и сомнениях относительно ее эффективности. Медики уверены, такая дискредитация нашей вакцины выгодна глобальным фармкомпаниям, увидевшим в российской вакцине от COVID сильного конкурента на мировом рынке.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Мадуро удалось вновь разозлить Соединенные Штаты

США будут усиливать давление на Мадуро REUTERS/Manaure Quintero
В США бурно возмущаются результатами парламентских выборов в Венесуэле. Еще бы – ведь по результатам этих выборов сторонники президента Мадуро одержали настолько впечатляющую победу, что его главному конкуренту, «и. о. президента Венесуэлы Гуайдо», можно забыть о дальнейшей политической карьере. Однако ряд инструментов давления на Венесуэлу у США остаются – какие именно? Подробности...
Перейти в раздел…

За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
Перейти в раздел…

Хип-хоп и Чайковский оказались живучее рок-н-ролла

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
Хорошо это или плохо, что музыка перестала быть связывающим массы общественным феноменом и стала сугубо узкогрупповым? Всё, что объединяет общество – это хорошо, а то, что разъединяет – плохо. Объединяющей всех современной музыки практически не осталось. Подробности...

Нельзя оставлять людей без поддержки

Дмитрий Азаров
Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области
Какими бы сложными не были внешние обстоятельства, мы всегда помним о наших обязательствах перед гражданами. В этот сложный период просто нельзя оставлять людей без поддержки. В Самарской области своих не бросают. Подробности...

Русская идея пошла с молотка

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», выдвинутый на «Оскар», представит в США и в мире русскую идею и экспортный вариант сталинизма, но не подлинную историю. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
Перейти в раздел…

Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

Как Корея завоевывает мир

Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

В Химках вызволили из ледяного плена утку

На Химкинском водохранилище состоялась спецоперация по спасению утки, застрявшей между льдин и примерзшей к ним. О беде сообщила неравнодушная местная жительница. Сотрудник поисково-спасательной станции «Левобережная» в гидрокостюме прополз 25 метров по тонкому льду, чтобы выручить птицу. Все закончилось успешно
Подробности...

Умер доктор Борменталь из «Собачьего сердца»

2 декабря на 72-м году жизни скончался актер Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме «Собачье сердце». Ранее Плотников был госпитализирован с коронавирусной инфекцией и неделю провел на аппарате ИВЛ
Подробности...

Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
Подробности...
Перейти в раздел…
18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
Подробности...
16:32

Работники культуры удаленных районов Чукотки прошли обучение в ведущих центрах России

Более 20 специалистов культуры из нескольких муниципальных районов Чукотки, в том числе и самых удаленных, прошли в 2020 году переобучение в ведущих образовательных центрах страны в рамках мероприятий профильного нацпроекта, сообщил сотрудник департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа Никита Подгорбунских.
Подробности...
17:39
собственная новость

Старый кинотеатр в Волгограде превратят в Дом детства

В Волгограде приступили к реконструкции кинотеатра «Победа», в конце 2023 года в здании разместится Дом детства, сообщила пресс-служба администрации региона.
Подробности...
Перейти в раздел…
Борщ может быть:
  • Русским блюдом

  • Только украинским блюдом

  • Главное, чтобы был вкусным
Как вы предпочитаете смотреть новые кинофильмы?
  • В кинотеатрах

  • На платных онлайн-сервисах

  • Жду, пока они появятся в свободном доступе
Как вы относитесь к личности Анатолия Чубайса?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Нейтрально
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Ни одна страна ЕС не выступила против санкций в отношении России
    Путин призвал не допускать ситуации, когда людям не хватает денег на продукты Путин провел учения ядерных сил России Эксперт рассказал, как Китаю удалось быстро побороть коронавирус Посла России вызвали в МИД Израиля после интервью местной газете
    Власти Москвы подтвердили утечку данных переболевших COVID-19 жителей столицы Начало предустановки российского ПО на гаджеты перенесено на апрель Эрдоган прилетел в Баку для участия в параде после событий в Карабахе Полицейский в США застрелил афроамериканца, приняв его сэндвич за оружие
    В МЧС разъяснили запрет разводить костры во дворах частных домов В Петербурге назвали условия для смягчения ограничительных мер по COVID-19 Украина выразила протест в связи с аукционом по продаже «Массандры» Певица Пелагея развелась с хоккеистом ЦСКА Телегиным

    Главная тема


    Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

    контрабанда анаболиков


    Молдавия отозвала посла в России из-за скандала

    неблагоприятный сезон


    OMV назвала сроки завершения укладки «Северного потока – 2» в водах Германии

    смерть артиста


    Умер заслуженный артист России Александр Самойлов

    Видео

    общая культура


    Украинцы борщом доказали, что они – часть русского народа

    мясная отрасль


    Россиянам придется переплатить за дешевую говядину

    крайне дорогая задача


    Идея заменить МКС вызывает серию неприятных вопросов

    несбыточные планы


    Америка толкает Украину к захвату «крымского плацдарма»

    «просить и требовать»


    Украина в переговорах по Донбассу перешла к пустым угрозам в адрес России

    курильская проблема


    Геворг Мирзаян: Зачем американцам Курилы

    время перемен


    Алексей Алешковский: Трикстер – единственный двигатель прогресса

    «муза» художника


    Игорь Мальцев: Всех великих убили женщины

    на ваш взгляд


    Чьим национальным блюдом является борщ?
    Антон Крылов

    Хип-хоп и Чайковский оказались живучее рок-н-ролла

    Антон Крылов
    журналист
    		9 декабря 2020, 18:50

    Тридцать с лишним лет назад группа «Мираж» записала суперхит под названием «Музыка нас связала». Независимо от собственных музыкальных предпочтений, избежать прослушивания этого незамысловатого трека было просто невозможно – он звучал и по телевидению, и на радио, а также в записях на аудио- и видеокассетах в кафе, ресторанах и на дискотеках.

    Телевидение и радио, в отличие от кассет, дожили до сегодняшнего дня, и даже дискотеки сохранились, пусть и несколько сменив формат и название. А вот музыки, которая могла бы кого-то с кем-то хоть как-то связать, практически не осталось.

    Список самых популярных российских исполнителей, по версии самых популярных музыкальных сервисов, вызвал у большинства тех, кому за 30, реакцию в стиле «лолшто?», или «кто все эти люди?», или даже «папа, что это было?». Наверное, большинство из тех, кому сейчас меньше 30, не знают значения всех вышеприведенных мемов. В общем, это всё выражения крайнего удивления.

    Если в топ-10 знакомые имена еще встречаются – скажем, излечившийся от перхоти благодаря чудо-шампуню ресторатор Баста в рейтинге Apple Music или старички «Король и Шут» в рейтинге Spotify, то творчество первой тройки в лице Скриптонита, Моргенштерна и певицы Зиверт прошло где-то стороной. Вообще, целиком и полностью.

    Кто-то может сказать, что это, мол, возрастное – слушайте свою «Металлику» или группу «Кино», товарищи старички, и не выпендривайтесь. Но, скажем, лично я с детства не воспринимал рэп и хип-хоп. Очень странно было бы не слушать его в 80-е, 90-е, нулевые и десятые, и вдруг начать втыкать в 2020-м.

    Фото: Максим Блинов/РИА Новости

    Но даже тогда, когда я не слушал рэп, всё равно имена известных исполнителей и их основные хиты были на слуху. Эминем и «Мальчишник», Snoop Dogg и Уилл Смит – даже не испытывая ни малейшего удовольствия от их творчества, избежать его прослушивания было крайне непросто.

    Интернет, с одной стороны, сделал людей ближе друг к другу, а с другой – вернул музыку к тому архаическому состоянию, в котором она была до XX века. Постоянный музыкальный фон ушел из нашей жизни. Телевизор смотреть не модно. В нормальных кафе и ресторанах играют не актуальные хиты, а специально подобранная для комфортного пищеварения лаунж-музыка. В такси теперь почти всегда можно попросить таксиста переключить станцию, а если он не дорожит рейтингом, вставить наушники и слушать собственную подборку.

    В XIX веке и раньше «общей» музыки не было. Условная аристократия слушала классических композиторов, а условный народ – бродячих скоморохов-вагантов-гаеров и своего местного Ваню (Джона, Жана, Хуана)-гармониста. Теперь ситуация еще сложнее: у каждой возрастной и социальной группы есть свои и только свои исполнители, не выходящие за строго очерченные границы. И если еще лет 10-15 назад благодаря радио, телевидению и музыке в общественных местах универсальные хиты сохранялись, то теперь можно спокойно жить, считая, что скриптонит – это то, что лишает Супермена суперсилы, а моргенштерн – это любимое оружие псов-рыцарей.

    Пожалуй, последним всенародным музыкальным явлением стала группа «Ленинград». Даже те, кто считает мат в песнях недопустимым, вряд ли смогли избежать знакомства с творчеством Сергея Шнурова.

    Хорошо это или плохо, что музыка перестала быть связывающим массы общественным феноменом и стала сугубо узкогрупповым? Как человеку с красным дипломом музыкальной школы мне очень приятно, что попса и рэп практически полностью исчезли из моей частной жизни, и теперь не надо терпеть ту же группу «Мираж» или (о кошмар юности!) Кая Метова в маршрутке или провинциальном ресторане.

    С другой стороны, всё, что объединяет общество – это хорошо, а то, что разъединяет – плохо. Объединяющей всех современной музыки практически не осталось.

    Между прочим, фанаты всего советского должны с большим уважением относиться к современным рэперам – это явления наднационального порядка. Поющий по-русски этнический казах Скриптонит (Адиль Кулмагамбетов) одинаково популярен и у себя на родине, и в России, и на Украине. То же самое касается уфимца Алишера Валеева, более известного как Моргенштерн. Так что, по крайней мере, постсоветскую молодежь они в чем-то объединяют. Хотя справедливости ради следует отметить, что в Донбассе в 2014 году по обе стороны фронта преимущественно встали люди, выросшие на одних с тех же песнях и книгах. Убивать друг друга им это не мешало.

    Кстати, интересно, что Уфа уже третий раз с периодичностью плюс-минус 20 лет выпускает из себя лидеров хит-парадов. В 80-е годы прошлого века это был Юрий Шевчук, в нулевые – Земфира, а теперь вот – Моргенштерн. Даже интересно, кто приедет из Уфы в 2040-м?

    Пожалуй, единственное, что можно констатировать без каких-либо сомнений, это то, что диагноз Бориса Гребенщикова, который он поставил рок-н-роллу еще в 1983 году, в 2020-м перестал быть кокетством и стал суровой объективной реальностью. Рок-н-ролл, как мы его знали, бесповоротно мертв. В отличие от пожилого, но бодрого БГ. Никакая Монеточка и никакие камбеки звезд прошлых лет не способны вдохнуть жизнь в это тело. Возможно, рок еще вернется, но на текущем этапе развития массовой культуры хип-хоп победил с разгромным счетом. Что ж, с этим остается только смириться, как и с игрой российской сборной по футболу.

    Другие материалы автора

    Показательно на фоне младого и незнакомого музыкального топа выглядит литературный рейтинг. Сайт «Сторител» опубликовал список книг, которые чаще всего люди скачивают для прослушивания. Несмотря на то, что большинство совершеннолетних по-прежнему предпочитают читать, а не слушать книги, рейтинг вполне релевантен: многие люди слушают книги за рулем или во время домашних дел, требующих использования рук или глаз без активного участия мозга.

    Так вот, лидером уже четвертый год является книга израильского профессора, вегана и гея Ноя Харари «Sapiens. Краткая история человечества». Это жанр поп-хистори, то есть по сути тот же хип-хоп, только в науке. На втором месте – «Город женщин» от автора «Ешь, молись, люби» Элизабет Гилберт. В аннотации говорится, что «Гилберт отважно исследует вопросы женской сексуальности, границы вольности нравов и отличительные черты истинной любви». Похоже, ничего принципиально нового по сравнению с первым бестселлером. И, наконец, на третьем месте книга с длинным и дурацким названием от «автора мотивационных бестселлеров № 1 по версии The New York Times. То есть такая же махровая попса, только на сей раз в сфере психологии.

    Похоже, что литература тоже перестала быть объединяющим массы фактором. Если Харари из общего интереса еще можно прочесть в поезде или перед сном, то представить себя, читающим «Город женщин» или хоть что-то «от автора мотивационных бестселлеров № 1», я могу только в условиях необитаемого острова, когда на берег выбросило эти две книги. И то, скорее всего, это произойдет непосредственно перед их сожжением в костре или использованием по другому полезному назначению.

    Пожалуй, единственным скромным утешением для интеллектуала средних лет во всех этих рейтингах может служить разве топ самых популярных российских исполнителей среди иностранных слушателей. По версии всё того же «Спотифай», лидирует Чайковский.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •