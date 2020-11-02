Вера в имбирь ведет к глобальному религиозному всплеску

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2 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 18:23  |  vz.ru
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Появилась новая реальная угроза американскому доллару

Цифровой юань готов нанести удар по доллару REUTERS/Bobby Yip
Китай может стать первой страной, которая запустит суверенную криптовалюту. Россия и Евросоюз могут последовать его примеру. Бояться такого поворота событий в первую очередь надо американскому доллару. Потому что набирающие популярность цифровые валюты угрожают подорвать его статус резервной валюты. Более того, это может оказаться выгодно и для бюджета, и для простых граждан.  Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Как Турция дала Азербайджану главное оружие против Армении

Беспилотник Bayraktar TB2 – главное открытие в военной промышленности за последнее время baykarsavunma.com
Еще десять лет назад мало кто слышал о турецкой боевой авиации, а сегодня с помощью БПЛА Bayraktar TB2 Азербайджан одерживает верх в Карабахе. Как Турции удалось с нуля создать производство боевых беспилотников, насколько турецкие дроны зависят от иностранных деталей и какую роль во всем этом сыграла младшая дочь Эрдогана? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Вера в имбирь ведет к глобальному религиозному всплеску

Игорь Караулов, поэт, публицист
Сегодня возникает впечатление, что знанием не обладает никто. Поэтому даже на теорию заговора можно смотреть с надеждой: ведь если предположить, что вирус искусственно создан, то, значит, существуют люди, у которых есть кнопка «стоп», противоядие, антидот. Подробности...

Чего боится и кого ненавидит избиратель Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Конспирологическая теория не может быть убедительной, если в ней не говорится об успешности действия «темных сил». И тут на свет Божий является теория о том, что трамповского избирателя уже сломали. Он запуган и забит. Подробности...

Кому понадобились российские войска в Каталонии

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если в условном Лимпопо избрали не того президента или часть страны решила отделиться – там непременно найдется русский след. Презумпция невиновности Запад в таких случаях абсолютно не интересует. Подробности...
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Когда закончится война в Карабахе

США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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Кто победит на выборах президента США?
  • Байден

  • Трамп
В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
  • Да

  • Нет

  • Зависит от названия улицы
Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
  • Азербайджан

  • Армения

  • Затрудняюсь ответить
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    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		2 ноября 2020, 18:00

    Та история, которую мы с вами застали – это история непрерывного накопления знаний, усложнения и заострения инструментов установления истины. Еще лет тридцать назад в ходу были разговоры о чудесных спутниках-разведчиках, с которых якобы можно прочесть номер автомобиля или сосчитать звездочки на офицерских погонах. Успехи криминалистики и повсеместное распространение камер наблюдения сделали бессмысленными многие железные алиби из старых детективов.

    Наконец, уже в самые последние годы развитие информационных сетей не только позволило Большом Брату (кто бы ни скрывался под этим псевдонимом) следить за нами, но и дало нам возможность мгновенно получать самые разные знания о мире. Теперь, собираясь поужинать в кафе, я могу из дома ознакомиться с меню, заранее наметить свой выбор и посмотреть, сколько минут я буду ехать до этого заведения на своей машине с учетом ситуации на дорогах.

    Я могу узнать, какая погода нынче на Суматре, каков процент католиков в Ботсване, а также множество других нужных и ненужных сведений. Тем более обидно в этом информационном путешествии вдруг упереться в обширное болото незнания. Как же такое может быть? Только что мир был абсолютно прозрачен, и вдруг нога по колено проваливается в трясину мучительной неопределенности.

    К такому болоту незнания нас подвела коронавирусная пандемия.  Почти год злополучный вирус живет с нами; за это время наша жизнь круто изменилась, но нельзя сказать, что мы много узнали о подселенце.  Хотя уже с февраля, когда перспектива глобального бедствия стала очевидной, вся королевская конница поскакала спасать мир. Вся медицина, биотехнология, генная инженерия, которая только что готовилась клонировать хоть мамонтов, хоть черта лысого.

    Фармацевтические гиганты, ранее успевшие высосать из человечества астрономические суммы. Правительства, оперативно напечатавшие сотни миллиардов долларов и евро. И каков результат этих титанических усилий? Несколько зыбких кочек на болоте незнания. Даже появление первых вакцин пока ничего серьезно не изменило.

    Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Весной повсюду боготворили врачей. Врачи в телевизоре, врачи на рекламных щитах. Сегодня врачи стушевались в информационном поле, о них говорят реже, и главврач Коммунарки Денис Проценко перестал быть медийной звездой. Нет, они по-прежнему работают, спасают людей, заражаются и умирают. Но люди уже не ждут от них знания, не ждут прояснения своей картины мира. В один и тот же день гражданам могут предъявить противоречащие друг другу версии от разных «ученых»: например, утром я услышал, что дети заражаются реже взрослых, а вечером того же дня – нечто противоположное. Дело дошло до того, что Минздрав запретил медикам высказываться об эпидемии коронавируса, и это в самом деле лучше, чем гадать, пугать и путать людей.

    При всём прогрессе медицины современные врачи оказались столь же беспомощны перед новой эпидемией, как их средневековые коллеги в масках с длинными носами – перед чумным поветрием. Мы видим, что аппарат ИВЛ – сложная штука – помогает умирающим немногим больше, чем варварское кровопускание.

    Знание теряется среди слухов и суеверий. Помните, весной массово закупали имбирь? Многие предпочли бы забыть, иные же в самом деле забыли, потому что прежняя дикость должна освобождать место новой. А место научно обоснованных технологий занимают предписанные обществу ритуалы.

    Сложившийся масочно-перчаточный ритуал очень показателен. Скажем, в продовольственный магазин меня пускают в маске, но без перчаток. А кассирша требует надеть перчатку (хотя бы одну), и ей нет дела до того, что я до этого, может быть, множество товаров потрогал неодетыми руками. В ресторан девушка-метрдотель не пускает без маски, но, усевшись за столик, маску можно снять, ходить без нее по залу, в туалет, выходить на перекур. В таком виде этот режим превращается в голый ритуал, профанирующий гигиенические инструкции, которые и сами по себе не выглядят строго обоснованными.

    Традиционная конспирология давно занимается эксплуатацией реальных или кажущихся провалов в человеческих знаниях. «Кто убил Кеннеди?» – вечный вопрос, любой ответ на который будет всегда разбиваться о теорию заговора. Но ситуация с пандемией жестче обычных конспирологических раскладов. Когда конспиролог твердит «власти скрывают», он всё-таки имеет в виду, что власти (масоны, рептилоиды) обладают знанием.

    Сегодня же возникает впечатление, что знанием не обладает никто. Поэтому даже на теорию заговора можно смотреть с надеждой: ведь если предположить, что вирус искусственно создан в лаборатории и специально распространен по миру, то значит, существуют люди, у которых есть кнопка «стоп», противоядие, антидот, и нужно просто их найти и взять за грудки. А если никакого заговора нет, то как быть тогда?

    Но пандемия – не единственная сфера, в которой современный всезнайка с гаджетом утыкается в область незнания. Возьмем к примеру армяно-азербайджанский конфликт.  Это и без того деликатнейшая тема, не располагающая к безоглядной открытости при обсуждении фактов. Но ведь и сами факты с трудом поддаются установлению. В эпоху вездесущих сетей, в эпоху тех самых чудесных спутников сторонний наблюдатель не может четко уяснить для себя положение дел на фронте. Одна сторона говорит, что взяла такие-то сёла, другая клянется в нерушимости линии обороны.

    Одна сторона говорит: «мы сбили самолет», другая отвечает: «а мы вообще сегодня не летали». Одна сторона жалуется, что подверглась обстрелу, другая божится, что ни одно орудие не стреляло. Казалось, что тезис «сами себя обстреливают» – уникальное украинское ноу-хау, но, похоже, этот сомнительный прием добрался до Кавказа. При этом не видно независимой, вызывающей доверие инстанции, которая могла бы очистить факты от шелухи военной пропаганды сторон, и непонятно, откуда такая инстанция могла бы взяться.

    Позиция журналистов на местах чаще всего зависит от того, с какой стороны они вещают. Международные неправительственные организации? Но все эти «Белые каски» и «Врачи без границ» уже успели исчерпывающим образом показать себя во время других конфликтов. А ведь от точного установления фактов зависят человеческие жизни, и когда на Кавказе срывается очередное перемирие, то это происходит в том числе и потому, что регион оказался в зоне незнания.

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    Наконец, еще одно болото незнания сейчас формируется вокруг американских выборов. Накануне голосования обе партии, демократы и республиканцы, выражают уверенность в том, что подсчет голосов может затянуться на неопределенный срок, и при этом обе готовы сразу же объявить о своей победе. Вопрос о точном выяснении фактических результатов выборов уже не стоит, и борьба идёт за то, какая из двух команд сможет убедительнее навязать народу свое представление о его же собственном волеизъявлении. Фактически это соревнование двух вер.

    Обостряется исламский фанатизм (например, в сегодняшней Франции), и мы думаем, что мы не таковы, как эти мытари. Но так ли это? Болото незнания – это экосистема, в которой резвятся разнообразные квазирелигиозные представления. Квентин Мейясу писал об этом: «Одна вера противостоит другой вере, поскольку больше не существует доказательств, определяющих наш фундаментальный выбор… Фидеизм состоит, в сущности, в скептической аргументации против притязаний метафизики и рациональности в целом на доступ к абсолютной истине».

    К примеру, недавно один хороший поэт спросил в своем ФБ-блоге, существуют ли люди, верящие в отравление Навального властями. В результате его исключило из друзей множество пользователей, в том числе довольно известные и влиятельные люди, за одно лишь сомнение в их вере, которая не подкреплена никакими фактами.

    Это броуновское движение маленьких частных вер может привести к глобальному религиозному всплеску. Недаром сразу же после выхода COVID-19 на мировую арену был снят с производства – после первого сезона, оборванного на полуслове, – сериал «Мессия». Слишком открыто в нем был очерчен тот вариант развития событий, который теперь начинает вызывать реальные опасения у сильных мира сего.


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