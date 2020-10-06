Давайте я расскажу вам, что такое «Нусра».

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6 октября, вторник  |  Последнее обновление — 21:19  |  vz.ru
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Российское вино распробовали за границей

Пандемия помогла российским виноделам Валерий Матыцин/ТАСС
В сельском хозяйстве России может выстрелить еще одна отрасль – виноделие, считают в Минсельхозе. Экспорт российского вина в последние годы показывает рост. Его распробовали, например, в Китае. Однако одна задача российскими виноделами уже решена – отечественное вино в стране решительно вытесняет импортное. Как же это произошло? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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США добили латвийскую банковскую систему

Банковская система Латвии хорошо начинала, но плохо кончила REUTERS/Ints Kalnins
Банки Латвии, еще не так давно приносившие этой стране огромный доход, в том числе за счет вкладов из России, оказались под полным контролем США. Латвия и США подписали договор, в соответствии с которым сведения о клиентах латвийских банков будут передаваться американцам. Так закончились мечты о «прибалтийской Швейцарии», много лет воодушевлявшие латвийских политиков. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Давайте я расскажу вам, что такое «Нусра»

Мурад Газдиев, корреспондент RT
Звери, с которыми Россия воевала столько лет, которые призывали и подготавливали взрывы в метро Москвы, в Санкт-Петербурге. Звери, которые клялись обезглавить каждого русского в Сирии. Теперь они у нас на границе. В Азербайджане. Подробности...
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Россию поджигают по периметру. Кто является поджигателем?

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Но как вообще стал возможен блицкриг киргизской оппозиции? Кто эти люди и чего они на самом деле хотят? Понять что-либо, читая программы партий, совершенно невозможно. Но давайте вспомним, что отличает Киргизию от других государств региона. Подробности...
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Почему нас бесят дизайнеры

Максим Соколов, публицист
Представим, что дизайнеры добрались и до управления автомобилем и меняют местами педали, рычаги и приборы на доске. Мало не покажется, особенно в случаях, когда все решают доли секунд и спасение именно в автоматизме – рука и нога сами знают, куда им тянуться. Подробности...
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Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Мурад Газдиев

    Давайте я расскажу вам, что такое «Нусра»

    Мурад Газдиев
    корреспондент RT
    		6 октября 2020, 19:45

    СВР заявляет, что Турция перекидывает джихадистов «Нусры» в Азербайджан. Это меняет всё. «Фронт ан-Нусра» – или «Аль-Каида» в Сирии – это ИГИЛ* с другим флагом. Это олицетворение того, против чего Россия воевала в Сирии. Это те, кто предлагал гонорары за головы россиян и воюя против кого пали наши ребята.

    Давайте я расскажу вам, что такое «Нусра».

    Когда в Алеппо в ход шли смертники под рёв миномётов – все сразу знали, что наступает «Нусра». Когда горели церкви и христианские деревни опустошались за ночь – все сразу знали, что наступает «Нусра». Когда мы узнали о том, что в Идлибе группа исламистов в течение девяти часов насиловала 60-летнюю армянку-христианку Сюзан Дер Киркур, а затем закидала её камнями – мы сразу знали, что это «Нусра».

    Это совершенно бездушные, отбитые, крайне организованные и опасные убийцы, адаптированные и закалённые войной. Асаду потребовались годы (!!!), чтобы научиться эффективно с ними воевать. И против этих зверей, псов войны стоит армянский паренёк-срочник 2002 года рождения. В каске, которая слишком большая, в советской форме, которая старее его самого, и с автоматом, покрытым ржавчиной.

    Я не хочу никого обидеть, я всё понимаю – ребята сражаются за свою родину, за семью, за страну... но я реалист. Я проработал в Сирии годы и прошёл 2016-й в Карабахе. Я знаю, кто и как воюет. Так вот, если завезут достаточно «Нусры» – Карабах будет гореть. Может, не весь, а может – весь.

    Мне страшно представить, что будет, если этих людей спустят с поводка на христианские деревни. Сама мысль вызывает отвращение. Армяне должны понять, с чем сейчас имеют дело – нельзя сейчас махнуть рукой и сказать, что мы всё видели и всё выстоим. Сейчас не время для тестостерона и бравады.

    Но это всё так – совет армянам. Это не моя война и не война России. Этот конфликт должны решить азербайджанцы и армяне, и не моё дело говорить как.

    Фото: REUTERS/Hamid Khatib

    Но «Нусра» всё меняет. Звери, с которыми Россия воевала столько лет, которые призывали и подготавливали взрывы в метро Москвы, в Санкт Петербурге. Звери, которые клялись обезглавить каждого русского в Сирии. Теперь они у нас на границе. В Азербайджане.

    И поверьте вы мне: они – рак. Они будут радикализировать всех, с кем пересекутся среди азербайджанцев. Молодые ребята будут смотреть на то, как они воюют, и захотят быть как они. Они будут читать проповеди на передышках от боя и вербовать подростков. Они будут сочиться своей отбитой идеологией, охотиться на тех, кто слаб волей или духом. Даже Турция признала их террористами – дабы не пускать через границу к себе.

    Мой единственный вопрос: если это всё правда и они действительно в Азербайджане, неужели Россия будет это терпеть?

    Но это уже решать не мне. Закончу давним видео – пожалуй, ближе к смерти я ещё не подходил. Алеппо, 2016-й. Внезапная атака «Нусры» – сначала смертники, а потом пехота. Каждые несколько секунд ложатся снаряды. К концу видео видно, что от смерти мой оператор был всего в нескольких секундах.

    Укрылись мы в этом доме, а сирийские военные нас выгоняют, говорят, бегите сквозь миномётный огонь. Мы говорим: «Вы что? С ума сошли? Мы же сдохнем». На что они сказали фразу, которую я часто вспоминаю: «Вам будет хуже, если «Нусра» вас возьмёт».

    Источник: Телеграм-канал Мурада Газдиева

    * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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