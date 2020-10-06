СВР заявляет, что Турция перекидывает джихадистов «Нусры» в Азербайджан. Это меняет всё. «Фронт ан-Нусра» – или «Аль-Каида» в Сирии – это ИГИЛ* с другим флагом. Это олицетворение того, против чего Россия воевала в Сирии. Это те, кто предлагал гонорары за головы россиян и воюя против кого пали наши ребята.

Давайте я расскажу вам, что такое «Нусра».

Когда в Алеппо в ход шли смертники под рёв миномётов – все сразу знали, что наступает «Нусра». Когда горели церкви и христианские деревни опустошались за ночь – все сразу знали, что наступает «Нусра». Когда мы узнали о том, что в Идлибе группа исламистов в течение девяти часов насиловала 60-летнюю армянку-христианку Сюзан Дер Киркур, а затем закидала её камнями – мы сразу знали, что это «Нусра».

Это совершенно бездушные, отбитые, крайне организованные и опасные убийцы, адаптированные и закалённые войной. Асаду потребовались годы (!!!), чтобы научиться эффективно с ними воевать. И против этих зверей, псов войны стоит армянский паренёк-срочник 2002 года рождения. В каске, которая слишком большая, в советской форме, которая старее его самого, и с автоматом, покрытым ржавчиной.

Я не хочу никого обидеть, я всё понимаю – ребята сражаются за свою родину, за семью, за страну... но я реалист. Я проработал в Сирии годы и прошёл 2016-й в Карабахе. Я знаю, кто и как воюет. Так вот, если завезут достаточно «Нусры» – Карабах будет гореть. Может, не весь, а может – весь.

Мне страшно представить, что будет, если этих людей спустят с поводка на христианские деревни. Сама мысль вызывает отвращение. Армяне должны понять, с чем сейчас имеют дело – нельзя сейчас махнуть рукой и сказать, что мы всё видели и всё выстоим. Сейчас не время для тестостерона и бравады.

Но это всё так – совет армянам. Это не моя война и не война России. Этот конфликт должны решить азербайджанцы и армяне, и не моё дело говорить как.

Но «Нусра» всё меняет. Звери, с которыми Россия воевала столько лет, которые призывали и подготавливали взрывы в метро Москвы, в Санкт Петербурге. Звери, которые клялись обезглавить каждого русского в Сирии. Теперь они у нас на границе. В Азербайджане.

И поверьте вы мне: они – рак. Они будут радикализировать всех, с кем пересекутся среди азербайджанцев. Молодые ребята будут смотреть на то, как они воюют, и захотят быть как они. Они будут читать проповеди на передышках от боя и вербовать подростков. Они будут сочиться своей отбитой идеологией, охотиться на тех, кто слаб волей или духом. Даже Турция признала их террористами – дабы не пускать через границу к себе.

Мой единственный вопрос: если это всё правда и они действительно в Азербайджане, неужели Россия будет это терпеть?

Но это уже решать не мне. Закончу давним видео – пожалуй, ближе к смерти я ещё не подходил. Алеппо, 2016-й. Внезапная атака «Нусры» – сначала смертники, а потом пехота. Каждые несколько секунд ложатся снаряды. К концу видео видно, что от смерти мой оператор был всего в нескольких секундах.

Укрылись мы в этом доме, а сирийские военные нас выгоняют, говорят, бегите сквозь миномётный огонь. Мы говорим: «Вы что? С ума сошли? Мы же сдохнем». На что они сказали фразу, которую я часто вспоминаю: «Вам будет хуже, если «Нусра» вас возьмёт».

Источник: Телеграм-канал Мурада Газдиева