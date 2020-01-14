Большой брат уже в твоем кармане

Готовы ли вы к «несоциальной» жизни, когда привычные сервисы восстанут против нас по воле своих реальных хозяев? В прошлом году я уже начал рассказ о технологической войне против нас. Придется продолжить.

Просто потому, что новая «холодная война» ждет в 2020 году весь мир. Она разразится в киберпространстве, в политике интернет-трендом будут фейковые новости перед выборами, а компаниям и обычным людям следует опасаться, в общем-то, уже старых угроз – вирусов-вымогателей, фишинга и постоянной слежки за их личной жизнью посредством столь привычных (удобных и незаменимых) гаджетов.

Кстати, пугаю не только (и не столько) я: все это прогнозирует известная во всем мире израильская IT-компания Check Point в своем исследовании.

«Более 80% опрошенных Pew Research Center взрослых американцев указывают, что потенциальные риски, с которыми они сталкиваются из-за сбора данных компаниями, перевешивают выгоды», – пишет издание USA Today.

Интересно, что футурист Рэй Курцвейл еще в 1999 году предсказывал, что конфиденциальность станет огромной политической и социальной проблемой, и что «практически каждый шаг каждого человека будет храниться где-то в базе данных». Я снова процитирую USA Today (просто приятно, что американцы сами честно пишут о том, что они устроили для всех нас): «Большинство людей считают, что это правда. Твой телевизор следит за тобой. Твой смартфон следит за тобой. Твой веб-браузер отслеживает твой цифровой след. В эпоху, когда некоторые группы населения во всем мире живут под наблюдением высокотехнологичных специалистов в режиме 24/7, большая часть взрослого населения США в настоящее время не считает возможным проживать свою повседневную жизнь без сбора данных о них компаниями или правительством».

Постепенно отрезвление приходит и к нам. Так, в России снизилась доля людей, считающих полезными мобильные устройства, свидетельствуют данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение»: доля людей, которые считают, что гаджеты приносят пользу, сократилось с 67% в марте 2013 года до 60% в декабре 2019-го. Напротив, доля респондентов, считающих электронные устройства больше вредными, чем полезными, увеличилась до 26%.

Радует, что все больше становится тех, кто понимает, что смартфоны, без которых мы не представляем свою жизнь – во-первых, самые настоящие «таймкиллеры» (убийцы времени), ну а, во-вторых, устройства для тотальной слежки и распространения фейков и паники.

При этом что странно: когда-то все боялись по телефону сказать лишнего, стращали друг друга «Большим Братом», а потом вдруг раз – и сами пригласили этого самого «Брата» и домой, и в принципе в свою жизнь.

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Но все это только полбеды. Есть опасности и пострашнее – и я о них предупреждал. Повторю: у нас отсутствует контроль со стороны государства за используемыми в России устройствами и программным обеспечением (ПО). Вся используемая нами современная техника произведена за пределами России. И есть риск, что наши гаджеты выйдут из строя, нас просто отрубят от мирового сообщества – когда захотят, достаточно только отключить функцию «обновление для России».

Мне часто говорят в ответ знакомые, что я «сгущаю краски», «преувеличиваю» и все в таком духе. Да? Пожалуйста: тут давеча корпорация Microsoft напомнила, что с 14 января 2020 года прекращает поддержку Windows 7. В заявлении уточняется, что компьютер будет работать и со старой операционной системой, однако компания не будет предоставлять техническую поддержку по любым вопросам обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.

И это – только начало. Мне самому пришлось удалить с телефона целый ряд любимых программ, потому что суровая надпись на экране гласила «Это приложение больше недоступно в App Store». То есть тут пошли дальше: и обновление отключили, и пользоваться старой версией не дали – удаляй и все. Проверяют нас, тестируют…

Есть, правда, и хорошие новости: Закон, который сделает обязательной предустановку российского ПО, был принят в начале декабря прошлого года – и вступит в силу с 1 июля 2020 года. С июля потребитель получит выбор: пользоваться софтом, установленным изначально или скачивать другие программы.

При этом – еще одна хорошая новость: система «Мир» может появиться в гаджетах, то есть Mir Pay может стать обязательным для предустановки на продаваемых в России электронных устройствах. Во всяком случае, логично; этот вопрос обсуждался на рабочей группе Федеральной антимонопольной службы, надеюсь, у них все получится. А то как-то странно получается – Samsung Pay и Apple Pay у нас работают, а свое родное – нет. Неправильно это.

Ну и последнее (на сегодня) про Apple: тут на днях выяснилось, что компания в постоянном режиме с помощью специального программного обеспечения проводит автоматический скрининг всего контента, загружаемого в облачный сервис iCloud пользователями. Да-да: специальное ПО анализирует все наши данные якобы «на предмет сексуального насилия над несовершеннолетними». Об этом рассказала старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват на выставке CES 2020. Согласитесь: какой удобный предлог для сканирования всех личных данных пользователей!

Вот так и живем: сначала они показали, что нам не принадлежат наши аккаунты в соцсетях (заблокировать могут любого, а что-либо доказать и вернуть доступ практически невозможно), потом – наш контент там же (вспомним удаления по цензурным мотивам роликов на YouTube). Теперь нас предупреждают: ваш телефон тоже на самом деле не ваш; не понравятся ваши фото – удалим вас из iCloud.

Не нужно конспирологии и теории заговоров, просто представьте себе, что будет с вами утром того дня, когда вам одновременно отключат поддержку ОС, рабочего офиса, доступ в различные «облака» (облачные сервисы), почту, соцсети… А после и до Интернета доберутся, если вы очень уж живучим окажетесь.

Вот и «Думай…те», как модно было говорить в политических слоганах в прошлом году.