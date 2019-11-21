Турецкие проблемы стали и российскими

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21 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 10:06  |  vz.ru
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Железные дороги избавятся от ключевого наследия СССР

Советские планы сегодня необходимо совместить с современной реальностьюФото: Общественное достояние
Российские железные дороги начинают одну из самых масштабных реформ с советских времен. Речь идет об изменении тарифов на грузовые перевозки, и этот, казалось бы, ведомственный параметр имеет отношение ко всей российской экономике в целом. Какие перемены планируются и как это соотносится с глобальными планами развития железных дорог России? Подробности...
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Путин не случайно предрек распад Евросоюза

За Великобританией могут последовать Венгрия, Польша и Чехия. Еще недавно такой прогноз казался немыслимымФото: FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA/ТАСС
Президент России спрогнозировал дальнейший развал ЕС и даже назвал возможные сроки − «на рубеже 2028 года». По его мнению, по пути Британии могут пойти некоторые страны Восточной Европы. Еще недавно нечто подобное казалось немыслимым, теперь выглядит вполне вероятным, в любом случае далеко не факт, что дезинтеграция Евросоюза станет хорошей новостью для России. Подробности...
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России не нужно останавливаться на легализации свастики

Получить штраф можно было за демонстрацию, например, культового телесериала «Семнадцать мгновений весны» – в нем тоже присутствует свастикаФото: «Семнадцать мгновений весны»,
киностудия имени М. Горького
Госдума избавила законодательство от странной меры, благодаря которой под видом борьбы с фашизмом можно было наказывать людей за распространение заведомо антифашистского контента. Теперь перекосы, выставляющее российское правосудие в странном свете, устранены, но это не значит, что нужно останавливаться на достигнутом. Есть над чем поработать и помимо свастики.  Подробности...
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Работавший в Москве натовский шпион притворяется наивным пенсионером

Фруде Берг как может оправдывается за шпионскую деятельностьФото: Stian Lysberg Solum/Reuters
«Норвежская разведка меня обманула, я разочарован и опечален». Такими словами возвращенный на родину в рамках обмена бывший норвежский пограничник Фруде Берг оправдывается за то, что он делал в России. Действительно ли разведка использовала этого связника «втемную» и какие правила работы связных используют в таких случаях спецслужбы? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Турецкие проблемы стали и российскими

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва вновь пытается спасти Эрдогана. На этот раз тем, что удерживает его от политического самоубийства в Сирии. Причем Кремль тут отнюдь не альтруист – спасая Турцию, он спасает и российский интерес. Подробности...

Встреча «четверки» России не нужна, но состоится

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Остается один вопрос: чем является уступка Москвы европейским партнерам? Просто личной любезностью Путина по отношению к Меркель и Макрону, или же можно рассчитывать на возврат долга? Подробности...
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              Геворг Мирзаян

              Турецкие проблемы стали и российскими

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 21 ноября 2019, 09:20

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              Турецкое руководство с горкой пожинает плоды своей оккупации северной Сирии. Курды, вынужденные по договоренности с Москвой и Вашингтоном отвести свои подразделения от линии соприкосновения с турками, перешли к тактике партизанской войны и гражданского неповиновения. На контролируемых турками территориях регулярно проходят теракты. Курдские бойцы стреляют по городам из минометов, а простое население упражняется в метаниях камней в проезжающие турецкие бронемашины.

              При этом сами протестующие несут потери (например, когда одного из них переезжает турецкий бронеавтомобиль, пытающийся прорваться сквозь толпу), и эти потери ведут лишь к обострению протестов. Естественно, сложности турок в работе с местным населением активно используются и раздуваются сирийскими СМИ – местные журналисты рассказывают о том, как турки и находящиеся у них на содержании сирийские бандиты грабят и издеваются над жителями оккупированных территорий.

              Несмотря на то, что все эти события и реакции были абсолютно предсказуемыми, турецкое руководство решило сыграть роль обиженных и обманутых. Анкара устами министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу возмутилась насилием в отношении их военных, обвинила Москву и Вашингтон в неисполнении обязательств по обеспечению отвода курдских войск с сирийско-турецкой границы и добавила, что Турция может отреагировать на такое неисполнение возобновлением военной операции. 

              Это заявление вызвало единодушную отповедь американских и российских чиновников. В Госдепе четко заявили: курдские подразделения из зоны выведены еще 22 октября, и никаких официальных претензий от Анкары в Вашингтоне не получали. В российском Министерстве обороны тоже выразили удивление словами турецкого руководства и попросили Турцию не обострять ситуацию в северной Сирии. Вежливо попросили – как умеют.

              Победа в отступлении

              Фото: Alexei Druzhinin/Sputnik Photo Agency/Reuters

              Некоторые российские эксперты уже называют действия Турции ничем иным как «попыткой одновременно шантажировать Россию и США».  И этот двойной шантаж не приведет Анкару ни к чему хорошему. Не только потому, что Владимир Путин и Дональд Трамп относятся к таким лидерам, которые крайне негативно реагируют на подобный шантаж. Но и потому, что главным пострадавшим от реализации турецкого ультиматума станет сама Турция.

              Возобновление турецкой армией наступления чревато уже не только столкновениями с курдами, но и боевыми действиями против сирийской армии и российских подразделений, находящихся на линии соприкосновения (очевидно, что тот же Дамаск не будет отводить войска со своих территорий перед возобновлением турецкой агрессии – президент Сирии Башар Асад не готов будет пойти на такое унижение). Даже если турки смогут добиться успеха и взять под контроль дополнительные территории, то получат лишь дополнительную зону нестабильности и партизанского сопротивления.

              В идеале Реджепу Эрдогану, конечно, нужно просто уйти, решив курдскую проблему за счет передачи северной Сирии под контроль Асада и возвращения сирийских пограничников на турецко-сирийскую границу. Однако население Турции, накаченное ура-патриотизмом и неоосманизмом, такого отступления не поймет. Поэтому вместо того, чтобы как-то развязать себе руки, турецкий президент продолжает затягивать узлы – говорит, что будет бороться до нейтрализации последнего террориста не только на территории Сирии, но и в Северном Ираке. Забывая о том, что данное слово иногда нужно выполнять.

              В одной лодке

              Москве, конечно, до турецких проблем дела нет. Однако турецкие проблемы уже отчасти стали российскими. В данном случае после того, как Россия села с Турцией в одну курдскую лодку.

              Взять хотя бы сотрудничество на территории северной Сирии. С одной стороны, российско-турецкие патрули нужны и важны. Они – ключевой элемент взаимодействия военных, символ согласия между Москвой и Анкарой по сирийским делам. Однако, с другой стороны, содействуя Турции в деле оккупации сирийской территории (причем как в военном, так и в информационном плане – российские СМИ дружно пишут о «курдских радикалах» и «террористах»), Москва не только получает брюзжание официального Дамаска, но и серьезно дискредитирует себя перед местными. Теми же курдами, которые воспринимают Москву как союзника Турции и оккупанта, в результате чего местные забрасывают камнями и «коктейлями Молотова» не только турецкие, но и российские бронемашины.

              Конечно, потом курдское командование извиняется за «прискорбный инцидент» с россиянами – но Москве от этого не легче. Во-первых, подобные обстрелы в какой-то момент приведут к жертвам среди российских военных – жертвам, на которые Кремлю придется реагировать. Во-вторых, сотрудничая с турками, Россия теряет образ «честного брокера» во внутрисирийском конфликте. 

              Понятно, что отказаться от сотрудничества с Анкарой Москва уже не может – такой отказ чреват не только потерей репутации, но и радикализацией турецкой позиции. Именно поэтому у России есть лишь один выход – помочь Анкаре развязаться с сирийским вопросом и без потери лица вывести турецкие подразделения из северной Сирии. Вопрос лишь в том, как это сделать – особенно учитывая, что ни Сирия, ни Иран (для которых Анкара, скорее, противник) тут не помощники.

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