Новый железнодорожный прейскурант

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Российские фермеры готовы накормить весь азиатский мир

Россия хочет зарабатывать на экспорте аграрной продукции в два с половиной раза большеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
До недавнего времени успехи России на экспортном поле неизменно ассоциировались исключительно с нефтью и газом, а также с военной техникой. Однако сельское хозяйство доказало, что тоже может приносить неплохой доход стране. Еще в 2015 году экспорт АПК в деньгах превысил экспорт военной продукции, что для России стало настоящей сенсацией. Каковы дальнейшие перспективы отрасли? Подробности...
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Как Индия посмела послать США «куда подальше» и купить у России С-400

Сколько Трамп ни давил на Моди, он, похоже, так и не сумел помешать индийцам купить наши зениткиФото: Alex Brandon/AP/ТАСС
Индийский премьер Нарендра Моди окончательно решился купить российские зенитные комплексы С-400, пишут ведущие индийские издания. Сделка оценивается в 5,5 млрд долларов. США до последнего давили на Индию, пытаясь сорвать контракт, но в итоге Моди, похоже, показал им крупный кукиш. Осталось придумать, как Индия заплатит нам эти самые миллиарды, ведь США могут арестовать любой платеж, если он номинирован в долларах. Подробности...
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Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

18-летняя Ангелина Хачатурян теперь привыкает жить без наручниковФото: Максим Григорьев/ТАСС
«Вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами? Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя освобождение сестер Хачатурян. При этом адвокат не ожидает полного оправдания девушек. Подробности...
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Как гибель российского Ил-20 и поставки Сирии С-300 повлияли на общество в Израиле

Последние события в Сирии заставили вспомнить образы времен холодной войныФото: М. Абрамова
Для обычных израильтян тема С-300 не стала животрепещущей. Они и так привыкли жить в режиме наличия угроз. Однако в целом в Израиле были неприятно удивлены реакцией Москвы на инцидент с Ил-20. Жесткий тон Минобороны России льет воду на мельницу местных «кремлепессимистов». Впрочем, и правые, и левые в Израиле видят в России страну-партнера, а не врага, и выступают за сугубо прагматические, а не идеологические отношения. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Новый железнодорожный прейскурант

Александр Синев, Президент Института развития транспортных систем
Нужно ответить на вопрос: железнодорожный транспорт – это самостоятельная отрасль и автономный бизнес, или это «транспортный цех» отраслей экономики? От него отмахиваются как от слишком теоретического. Но от него зависит выбор адекватной системы регулирования. Поэтому вернуться к этой развилке все же необходимо. Подробности...

Зачем Порошенко встал на колени перед кактусом

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Чем дальше, тем больше Порошенко напоминает неудачную карикатуру на Бориса Ельцина, за которого временами бывало очень стыдно. Принципиальная разница в том, что у Ельцина все-таки было чувство собственного достоинства. Подробности...
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        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

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          Александр Синев

          Новый железнодорожный прейскурант

          Александр Синев
          Президент Института развития транспортных систем
          		 28 сентября 2018, 19:37

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          1 октября в Сочи начнет свою работу международный транспортный форум «PRO//Движение.1520» – площадка для обсуждения актуальных вопросов развития железнодорожной отрасли. На мой взгляд, одним из таковых остается не теряющий актуальности с начала 90-х годов прошлого века вопрос нового Прейскуранта № 10-01.

          Прейскурант – один из основных документов, влияющих на формирование доходов ОАО «РЖД» в условиях дефицита инвестиций.

          Но при этом мы имеем ограничения в сколько-нибудь значимом изменении тарифной нагрузки на потребителей. Потенциал почти исчерпан. В этом заключается своеобразная революционная ситуация для Прейскуранта 10-01: «верхи (транспортники) не могут, низы (клиенты) не хотят».

          Поэтому выход необходимо искать в изменении системы регулирования в целом.

          Но сначала нужно ответить на вопрос: железнодорожный транспорт – это самостоятельная отрасль и автономный бизнес, или это «транспортный цех» отраслей экономики?

          Фото: Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

          От него отмахиваются как от слишком теоретического. Но от него зависит выбор адекватной системы регулирования. Поэтому вернуться к этой развилке все же необходимо.

          Согласно теории В. А. Геодакяна о «бинарно-сопряженных подсистемах», любая система является жизнеспособной, когда состоит из двух подсистем – консервативной, отвечающей за устойчивость, и оперативной, отвечающей за адаптацию к внешней среде и изменчивость. Таким путем идет Китай, где в системах управления спокойно уживаются и свободная экономика, и жесткие механизмы государственного регулирования. Только применяются они там, где это полезно.

          Почему не применить этот научный и подтвержденный практикой «бинарный» подход на отечественном железнодорожном транспорте?

          Есть клиенты из сырьевого сектора экономики, для которых железная дорога – это «транспортный цех». Есть клиенты из бизнес-сектора, для которых железная дорога вполне может быть полноценным бизнес-партнером. Они могут и должны иметь различные предложения по набору услуг и вполне способны платить за качественный сервис по договорным тарифам.

          Поэтому правильный, на наш взгляд, ответ – железнодорожный транспорт одновременно и транспортный цех, и самостоятельный бизнес. Только для соответствующих сегментов экономики он играет разные роли.

          Системы сбыта, ресурсного планирования, отраслевого и ценового регулирования и контроля должны быть «настроены» на совершенно различные потребности этих основных групп клиентов. 

          Сегмент «транспортного цеха»

          Это консервативная группа клиентов – отрасли сырьевой промышленности и первичной переработки.

          Первый блок целевой модели регулирования в этом сегменте – «что и куда везем» – связан с долгосрочным планированием объемов, направлений и технологии перевозок. Предъявлять требования к железнодорожной составляющей правильно только после долгосрочного производственного отраслевого планирования.

          Второй блок параметров – «как везем». На этом этапе должно быть определено, какие ресурсы магистральной инфраструктуры, путевое развитие конкретных станций, типы и характеристики тягового подвижного состава, технология начально-конечных операций требуются для полного удовлетворения отраслевого спроса.

          Наконец, ключевой блок «почем».

          Здесь важно ответить на три последовательных вопроса: сколько должна стоить перевозка (себестоимость), сколько она может стоить (платежеспособный спрос), что делать с разницей этих двух параметров (перекрестное субсидирование и (или) субсидиарная политика).

          Прейскурант № 10-01, с одной стороны, содержит стройный методологический аппарат отнесения затрат ОАО «РЖД» на тариф за единицу объема перевозок. С другой стороны, в нем же «зашиты» надстройки, связанные с применением коэффициентов по классам грузов и другим факторам платежеспособности. Два разных подхода в одном документе.

          В результате мы не знаем, ни сколько должна стоить перевозка, ни объективных методов оценки платежеспособного спроса и самого уровня такого спроса в виде «справедливого» тарифа. Соответственно, есть или нет потери в доходах от осуществления государственного регулирования тарифов, невозможно доказать ни в правовом, ни в методическом смысле. Здесь, на наш взгляд, и располагается ключевая проблема.

          Если методологическую базу Прейскуранта № 10-01 очистить от коэффициентов дифференциации и заложить актуальную расходную базу, то это и будет ответ на вопрос, сколько должна стоить перевозка. Сколько она может стоить – это задача динамического ценообразования, основанная на мониторинге транспортной составляющей в цене и соотношения ее с граничными параметрами. И метод «затраты +» здесь не нужен.

          Основной вопрос – что делать с «вилкой» между себестоимостью и предельным тарифом. Ответ в субсидиарной политике, которую должны определять в том числе регуляторы.

          Применение субсидиарных механизмов может осуществляться с учетом характера долгосрочных договоров. Если в пул договора входят маршруты перевозок как сырьевых, так и маржинальных грузов, то должно использоваться кросс-субсидирование.

          Когда компенсаторные резервы перекрестного субсидирования исчерпываются – необходимо задействование бюджетных субсидиарных источников. Или изменение параметров транспортного заказа для исключения некомпенсируемых потерь в доходах.

          При этом необходимо рассмотреть вопрос об обоснованности системы сбыта в этом сегменте. Насколько оправданно здесь в качестве услуги предлагать перевозку груза в вагоне и соответствующим образом тарифицировать ее. Не пора ли подумать о переходе с системы заключения нет-контрактов на систему гросс-контрактов?

          Бизнес-сегмент

          Основной характеристикой сегмента является взаимозаменямость услуг железнодорожного транспорта, то есть высокая конкуренция с автотранспортом, и изменчивость характеристик товарного рынка. Там нет возможности, но и необходимости стратегического прогнозирования. Поэтому система взаимодействия должна быть максимально лабильна и очищена от лишнего регулирования.

          Здесь необходимо создание инфраструктуры рынка, в первую очередь информационной, в части предоставления клиентам быстрого дистанционного выбора из всего спектра предложения основных услуг и дополнительных опций. С учетом конкуренции с автотранспортом необходимо полностью дерегулировать тарифы.


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