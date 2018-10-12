Кто управляет протестами в Ингушетии

Этого следовало ожидать – очередные «пограничные» переговоры представителей ингушской общественности с полпредом Александром Матовниковым и начальником управления президента РФ по внутренней политике Андреем Яриным закончились безрезультатно.

Напомним, что встреча эта была вторая, и делегаты к ней «тщательно готовились», учитывая итоги предыдущих переговоров.

Что примечательно – группа «народных» героев, в которых, кстати говоря, так отчаянно верил ингушский народ, предстала перед высокими чиновниками не в полном составе: один из главных зазывал, Идрис Абадиев, в последний момент спрыгнул с автобуса, на котором делегаты должны были ехать в полпредство в Пятигорске.

Видимо, бывший депутат ингушского парламента Абадиев почувствовал что-то неладное и решил мягко самоустраниться.

Раскол среди оппозиционеров, которые на фоне земельного вопроса стали раскручивать информационную кампанию против Евкурова, возник уже давно. Группа бывших ингушских чиновников, депутатов и попавших в немилость предпринимателей только кажется единой. На самом деле каждый из них преследует свои откровенные политические цели.

В частности, как заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Иосиф Дискин, Ингушетия оказалась под вражеской информационной атакой, поскольку реальной базы для напряжения нет.

«Все спекуляции о том, что Ингушетия в ходе легитимации административной границы потеряла какие-то земли, – это абсолютный обман. Определенные силы пытаются в качестве потерь представить те земли, которые никогда в состав Ингушетии не входили, но враги настаивают на исторических связях. Согласно своей задаче они просто воспользовались абсолютно надуманным поводом и нанесли удар», – полагает эксперт.

Заручившись главным козырем – властью над толпой, эти восемь товарищей решили диктовать условия федеральным властям.

Ну разве не смешно?

По информации из-за закрытых дверей, на встрече 16 октября от активистов митинга не прозвучало ни одного адекватного аргумента в защиту своей позиции – протестанты в ультимативной форме продолжали требовать у Матовникова и Ярина отставки Евкурова и отмены соглашения.

В пользу отставки, в частности, прозвучала дежурная лекция якобы о коррупции и развале в регионе. А кто, спрашивается, эту коррупцию и развал устроил? Матовников у них так и спросил.

Идрис Абадиев, Малсаг Ужахов, Муса Мальсагов, Висангирей Гагиев, Ахмет Погоров – это всё бывшие ингушские чиновники, в разное время занимавшие должности в госструктурах Ингушетии – парламенте, правительстве, республиканском Росздравнадзоре, МВД.

В своё хлебное время при Аушеве, Зязикове и, кстати, Евкурове ни о каком развале и коррупции они не говорили.

Дело не в земле, а в «борьбе престолов» среди различных тейпов, которые раньше предпочитали отсиживаться. Пока у республики были тяжелые времена, они боялись брать на себя ответственность, а заговорили только сейчас, когда Ингушетия начала вставать с колен и набирать темпы развития (правда, уже без них).

Что касается аргументов за отмену границы, то здесь оппозиционеры перевели стрелки на своего товарища Мусу Зурабова, у которого якобы имеются все карты и доказательные документы. При этом примечательно, что сам Муса Зурабов на встрече не присутствовал – на второй «ковер» делегаты его почему-то с собой не взяли, видимо, посчитав, что справятся сами.

Пожалуй, за последнее время это одна из самых «успешных» схем самопиара. Когда еще представится такая возможность – засветиться перед глазами полпреда Матовникова и влиятельного кремлевского функционера Ярина?

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Вот, к примеру, Малсаг Ужахов, бывший главой территориального органа Росздравнадзора. В 2010 году он ушел в большой лекарственный бизнес и основал сеть аптек «Панацея», где заключались выгодные для семейного бизнеса контракты на поставку медикаментов в больницы. Лавочку вскоре прикрыли, а сам Малсаг подался в оппозиционеры, вступив в ряды незарегистрированной организации «Мехк-Кхел» (создана в 2007 году по инициативе влиятельных московских ингушей).

Тут же еще один «лекарственный король», активист Муса Мальсагов – сегодня заместитель председателя Российского Красного Креста в СКФО. Кто не в курсе, еще в 90-х Муса учредил компанию, занимавшуюся торговлей лекарственными препаратами, а сегодня переживающую не самые легкие времена.

В этом же списке и упомянутый Идрис Абадиев – бывший депутат парламента РИ и лидер движения «Эздел», который в тех же 90-х завладел большим пакетом акций сокозавода в Али-Юрте и долго конфликтовал с властями из-за споров вокруг предприятия.

При этом Идрис Урусханович очень успешно финансирует уже знакомую нам организацию «Мехк-Кхел», которая в 2008 году совместно с другими оппозиционными структурами стала катализатором для отставки тогдашнего президента Ингушетии Зязикова. Абадиев в республике давно заслужил славу заядлого критика действующей власти, который зарабатывает на своей оппозиционности.

Член Общественной палаты Дмитрий Носов считает, что происходящее в Ингушетии – это стандартная схема, «которую мерзавцы и негодяи во всех регионах России часто используют в личных интересах, чтобы самим прийти к власти, дорваться до кормушки».

«У них есть деньги и возможности с помощью соцсетей и определенных технологий запудривать мозги людям», – считает эксперт.

И этих людей выбрал народ, чтобы представлять свои интересы на встрече с федеральными чиновниками?! Радует, по крайней мере, что волна митинга в Магасе уже схлынула. Это даёт надежду, что люди – старики, женщины – которых вывели на улицы под видом решения земельного вопроса, начали понимать, с кем имеют дело.