Настоящая демократия возможна и на Северном Кавказе

Наверное, самое глубокое впечатление месяца (кроме, конечно, жутких событий в Керчи) – многодневные митинги в Ингушетии. Точнее, то, как они проходят и чем все в итоге заканчивается.

Удивительные кадры, как люди, протестующие против договора о разграничении границ с Чеченской Республикой, молятся вместе с теми, кто охраняет этот митинг.

Это вообще что-то необычное для современной России. Почему все именно так?

Наверное, потому, что в республике трудно (и вряд ли возможно) применять не самую умную, но такую привычную тактику работы с протестующими – митинги не согласовать (под каким-нибудь глупым предлогом), а потом «взять и всех разогнать», лучше – ОМОНом, с «винтиловом» и массовыми задержаниями.

И потому, что республика – маленькая, все всех знают, и как потом смотреть в глаза. И потому, что народ – горячий. С обостренным и порой своеобразным чувством справедливости (что, конечно же, используют в самых разных интересах). С особым в силу событий последних десятилетий отношением к земельному вопросу. С особым и не всегда понятным для большей части регионов России укладом жизни, отношений с окружающим тебя миром.

Наверное, только тут и митингующие, и охраняющие общественный порядок сотрудники полиции – казалось бы, противостоящие друг другу – могут в один миг отложить все и вместе молиться. И этим быть едиными друг с другом.

Значит, задача, стоящая перед внутриполитическим блоком властей на всех уровнях (от местных до полпредства, которое на Кавказе вынужденно играет куда более значительную роль, чем на том же Урале) – непростая: дать людям высказаться, переубедить их, причем аргументами, а не силой. Не потеряв авторитета власти и не повредив самоуважению и гордости народа.

И одновременно – не допустив провокаций (а тех, кто под сурдинку протеста пытается решить свои личные или клановые вопросы – хватает). Потому что все «на тоненького» – вплоть до боестолкновений и большой крови.

Тонкая работа, ювелирная. И одновременно – показывающая, что самая настоящая демократия вполне реальна не просто в России, а на Северном Кавказе.

Пока – удается. Площадь в Магасе, судя по картинкам в телевизоре и на сайтах, после двух недель акции пустеет. При этом власти не возражают против нового митинга – с 31 октября по 2 ноября. Наверное, потому что уверены – удастся объяснить и доказать собравшимся верность принятых решений.

Важно и другое.

Тактика, принцип действий, примененный в Ингушетии властями (от администрации президента до руководства республики) – вполне может стать примером и для других регионов. Уж если в «горячей» Ингушетии справились, разговаривая с людьми (и обезоруживая провокаторов), то в куда более спокойных регионах справятся тем более.

Хотя бы потому, что это вообще глупо – бить людей, своих же сограждан, только потому, что они имеют мнение и хотят его выразить. Даже если они заблуждаются.