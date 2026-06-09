Россия объединила страны БРИКС на первом Форуме квантовых технологий

Tекст: Алексей Дегтярёв

Организаторами мероприятия выступили Минобрнауки и госкорпорация Росатом, сообщается на сайте «Атом Медиа».

По итогам встречи делегации приняли совместное заявление, подтвердив намерение продолжать взаимодействие. «Вместе мы стремимся обеспечить устойчивый технологический прогресс в странах БРИКС», – говорится в документе.

Глава российского правительства Михаил Мишустин в обращении призвал партнеров объединить исследовательские ресурсы для быстрого преодоления технологических барьеров. Министр науки Валерий Фальков добавил, что кооперация научных институтов уже позволила России совершить серьезный рывок в создании прототипов вычислителей.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев подчеркнул важность высоких разработок для государственного суверенитета. Он обратил внимание, что сегодня у страны есть семь квантовых вычислителей и десятки алгоритмов, которые Москва готова использовать в международном сотрудничестве.

Развитие этой научной сферы признали одним из приоритетов реиндустриализации на саммите лидеров стран БРИКС в Рио-де-Жанейро в прошлом году.

Прошедший форум стал первым шагом к созданию устойчивого профильного сообщества на основе взаимного доверия.