В Краснодаре завершился межрегиональный «Кубок Защитников Отечества»

Tекст: Вера Басилая

Участники соревновались в семи дисциплинах: пулевой стрельбе, стрельбе из классического лука, пауэрлифтинге, настольном теннисе, настольном теннисе для слепых, спортивном метании ножа и волейболе сидя. В рамках Кубка также прошли соревнования по кибатлетике среди 19 ветеранов с военными травмами.

«Для нас важно, чтобы каждый ветеран СВО, получивший ранение или травму, чувствовал поддержку и имел возможность вести активную, полноценную жизнь», – заявила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что участники Кубка продемонстрировали несгибаемую волю и силу духа.

«Краснодарский край регулярно проводит и принимает крупные спортивные турниры. Но «Кубок Защитников Отечества» для нас особое мероприятие. Состязания объединили более 120 ветеранов специальной военной операции. Со всего юга России, из Донецка и Луганска, Запорожской и Херсонской областей приехали бойцы, которые, соревнуясь в разных дисциплинах, показали характер – несгибаемую волю и силу духа. Каждый из них уже одержал свою главную победу – над обстоятельствами, болью и испытаниями, когда нашел в себе силы вернуться к активной жизни, продолжать движение вперед и снова быть в строю. Их пример вдохновляет. Мы гордимся нашими защитниками и со своей стороны будем делать все, чтобы ветераны специальной военной операции могли реализовать себя в работе и общественной жизни», – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Участники Кубка разыграли награды в семи дисциплинах: пулевой стрельбе, стрельбе из классического лука, пауэрлифтинге (жиме лежа), настольном теннисе, настольном теннисе для слепых (шоудауне), спортивном метании ножа и волейболе сидя.

«Радует, что инициатива проведения соревнований среди ветеранов СВО постепенно превратилась в большую спортивную традицию. «Кубки Защитников Отечества» способствуют вовлечению участников – ветеранов боевых действий – в адаптивный спорт и развитию паралимпийского движения в стране», – отметил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Участники высоко оценили организацию Кубка и его атмосферу дружбы и взаимного уважения.

«Эмоции разные. К турниру готовился, но победа все же не была предсказуемой. Соперники сильные, парни подготовлены неплохо. Рад, очень рад, что принес команде золото», – отметил ветеран СВО из Республики Калмыкия Батр Васкеев, завоевавший золото в соревнованиях по настольному теннису.

«Я счастлив. Соперники были достойные, хорошие стрелки из разных регионов Южного федерального округа и новых территорий. Рад, что удалось достичь такого результата. Это отличный подарок к моему дню рождения», – сказал ветеран СВО из Ростовской области Николай Гончаренко, обладатель золотой медали в пулевой стрельбе.

Мероприятие в Южном федеральном округе завершило серию межрегиональных физкультурных соревнований этого года. Всего с 2023 года в «Кубке Защитников Отечества» приняли участие около 2 тыс. ветеранов боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе филиал фонда «Защитники Отечества» открылся в Южной Осетии.

В июле фонд объявил о всероссийской премии для ветеранов СВО.

В июне фонд запустил просветительскую акцию с участием ветеранов спецоперации.