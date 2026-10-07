Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.6 комментариев
Тренер Жулин решил оспорить отказ ISU выдать нейтральный статус
Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин намерен обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за решения Международного союза конькобежцев (ISU) не выдавать ему нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.
Жулин решил обжаловать отказ в допуске на международные турниры в Спортивном арбитражном суде, передает РИА «Новости». Ранее об отказе Международного союза конькобежцев предоставить тренеру нейтральный статус сообщил Telegram-канал «Всем лутц».
«Будем подавать», – заявил Жулин, отвечая на вопрос о подаче апелляции на это решение.
Российские фигуристы и вспомогательный персонал получили право участвовать в соревнованиях под эгидой ISU в нейтральном статусе в июне 2026 года.
Ранее Международный союз конькобежцев выдал нейтральные статусы российским фигуристам Роману Савосину и Даниилу Самсонову.
На прошлой неделе Спортивный арбитражный суд сообщил об отсутствии апелляции от российской фигуристки Камилы Валиевой.
В прошлом месяце ISU предоставил нейтральный статус 13 российским спортсменам.