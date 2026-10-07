Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Правительство Ганы одобрило решение о вступлении страны в БРИКС
МИД Ганы: Кабинет министров страны одобрил решение присоединиться к БРИКС
Министр иностранных дел Ганы Сэмюэл Окудзето Аблаква заявил, что кабинет министров страны одобрил официальное решение о присоединении к БРИКС в целях диверсификации международного сотрудничества.
«Администрация президента Махамы считает, что БРИКС предлагает невероятную возможность, которая соответствует его видению экономического развития», – заявил министр, чьи слова передает ТАСС со ссылкой на газету Daily Graphic.
По словам главы ведомства, государство переходит от стабилизации к экономическим преобразованиям, и для закрепления новых перспектив необходимо расширять международное партнерство. Он добавил, что теперь Гане предстоит подать официальную заявку на вступление и заручиться поддержкой других участников.
Аблаква выразил уверенность, что инициатива получит одобрение благодаря прекрасным отношениям Ганы с Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Вьетнам присоединился к БРИКС в статусе страны-партнера.
Зимбабве подала заявку на вступление в объединение.
Нигерия ранее стала партнером БРИКС.