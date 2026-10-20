Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.4 комментария
Белозеров побил снайперский рекорд «Нефтехимика» в КХЛ
Форвард Белозеров забросил 92 шайбы и побил снайперский рекорд «Нефтехимика»
Российский нападающий Андрей Белозеров превзошел достижение Игоря Полыгалова, забросив 92-ю шайбу в составе нижнекамского «Нефтехимика» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Историческое достижение покорилось хоккеисту в гостевом матче регулярного чемпионата против ярославского «Локомотива». На счету спортсмена теперь 92 гола за нижнекамский клуб, передает ТАСС.
В списке лучших снайперов команды в КХЛ он обошел Игоря Полыгалова, который забросил 91 шайбу.
Белозеров выступает за «Нефтехимик» с сезона-2022/23. До перехода в нижнекамскую команду 30-летний нападающий защищал цвета тольяттинской «Лады».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце «Нефтехимик» победил «Барыс» в перенесенном из-за траура в Казахстане матче КХЛ.
Весной канадский рекордсмен КХЛ Ливо покинул челябинский клуб «Трактор».
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