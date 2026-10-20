Гимн России прозвучал на международных турнирах более 300 раз с начала года

Tекст: Елизавета Шишкова

«С начала года 300 раз прозвучал гимн России на чемпионатах, Кубках и первенствах Европы, более тысячи мастеров у нас выиграло. Все идет к тому, что все виды спорта мы отстоим. Там, где у нас не получается, мы идем в судебные институты», – заявил Дегтярев, передает РИА «Новости».

В настоящее время отечественные атлеты выступают с флагом и гимном в 24 видах спорта среди взрослых и в 29 среди юниоров. По словам министра, Олимпийский комитет России был восстановлен решением Международного олимпийского комитета, и все дискриминационные ограничения сняты. Россия уже начала подготовку к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе.

Глава ведомства отметил изменение ситуации в вопросе допуска отечественных биатлонистов к соревнованиям. Заседание Спортивного арбитражного суда по иску к Международному союзу биатлонистов уже состоялось, ожидается публикация решения. Судебные разбирательства продолжаются в легкой атлетике, керлинге и хоккее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с министром спорта.

Глава ведомства рассказал о планах создать Федерацию ски-альпинизма.

Дегтярев сообщил о требовании Международного олимпийского комитета гарантировать допуск всех спортсменов.