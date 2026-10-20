Нападающий «Филадельфии» Мичков стал первой звездой дня в НХЛ

Политолог объяснил попытки лидеров ЕС обвинить Россию в росте протестов

Политолог Трухачев: Лидеры ЕС винят Россию в любых проблемах

Tекст: Олег Исайченко

«У протестов, охвативших европейские страны, разные причины и контекст. Так, например, в Албании – одной из беднейших стран Европы – уличные выступления обусловлены тяжелым социально-экономическим положением», – отметил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Во Франции и Бельгии протестная волна во многом связана с недовольством мигрантов из-за сокращения социальных выплат. К этим акциям уже позже присоединилась местная молодежь», – продолжил он. Собеседник назвал показательным то, что мэр парижского пригорода Сен-Дени Балли Багайоко – политик африканского происхождения – поддержал протестующих.

«В Италии динамика иная, – добавил эксперт. – Оппозиционные левые силы, наблюдая за событиями во Франции, попытались использовать схожую тактику для давления на правительство. При этом премьер-министр Джорджа Мелони, в отличие от Эммануэля Макрона, сохраняет относительно высокий уровень поддержки в обществе».

Впрочем, это не помешало европейским лидерам объяснять нарастающее недовольство местного населения якобы «вмешательством» России. «Они считают нашу страну врагом. А любые проблемы удобно возлагать на противника», – пояснил политолог. Говоря об уровне доверия обвинениям в адрес Москвы, Трухачев напомнил, что к РФ большинство европейцев относится негативно.

«Так, Албания – страна с устойчиво русофобскими настроениями. Немало граждан этого государства воюют на стороне ВСУ, – отметил он. – А вот Францию и Италию я бы не стал называть критически русофобскими, однако и там отношение к России в целом неблагоприятное. При этом в то, что Москва якобы «вмешивается» в выборы, несет ответственность за провал миграционной политики или сокращение социальных выплат, большинство не верит».

По прогнозам политолога, число уличных выступлений будет нарастать, и главной движущей силой протестов станут дети мигрантов. На этом фоне сохранится тенденция выдвигать в адрес России различные обвинения. «СМИ стараются не акцентировать внимание на очевидной роли мигрантов. Репутация таких изданий будет падать – в том числе из-за того, что Москве продолжают приписывать действия, к которым она очевидно непричастна», – заключил Трухачев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг попытки Евросоюза обвинить Москву в причастности к внутренним проблемам и массовым протестам в европейских странах. «К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе», – сказал представитель Кремля в комментарии телеканалу «Звезда». Так он прокомментировал заявление премьер-министра Албании Эди Рамы, что за протестами в его стране «стоят внешние силы», в частности – Россия и Иран.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале ролик с зарисовками настоящей европейской действительности и ответом на вопрос, кто ей реально угрожает. Видео начинается с подборки реплик европейских политиков о том, как Россия им угрожает. Об этом говорят президент Франции Эммануэль Макрон, глава евродипломатии Кая Каллас, канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Затем следуют кадры беспорядков и погромов в европейских странах – Франции, Италии, Албании. «Это русские?» – возникает надпись на экране. «Нет, на «цветущий сад» напали европейцы», – дается ответ в конце ролика.

Напомним, в Европе уже несколько недель усиливаются уличные беспорядки. Во Франции более полумиллиона человек присоединились к общенациональным демонстрациям, начавшимся со студенческих выступлений против условий обучения и роста стоимости жизни. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как грабежи и погромы начинают влиять на выборы президента Пятой республики.

В результате столкновений было проведено более 2,4 тыс. арестов, разграблены сотни магазинов и предприятий малого бизнеса. Также нанесен ущерб историческим зданиям, включая ратушу XIX века в Лиможе. Всеобщая конфедерация труда (CGT), один из крупнейших профсоюзов Франции, поддержала протесты и призвала к снижению цен, повышению пенсий и увеличению заработной платы, сообщает The Guardian.

В Милане в субботу прошла акция против повышения стоимости жизни и роста цен на товары и услуги. Марш начался мирно, а закончился тем, что участники беспорядков в масках бросали брусчатку в полицейских, а также поджигали баррикады, сделанные из барных столов.

В Албании антиправительственные протесты против премьера Эди Рамы продолжаются шестой день. Они вызваны недовольством коррупцией, высокими ценами на обучение, безработицей и экономическими трудностями, связанными с планируемыми проектами строительства элитных жилых комплексов.

В Португалии и Испании десятки тысяч человек выходили на марши в Лиссабоне и других городах, протестуя против острого жилищного кризиса и нехватки жилья. Протестующие требовали ограничения арендной платы, прекращения массовых выселений и контроля над инвестиционными фондами в сфере недвижимости.

При этом обсуждение на саммите ЕС реальных причин беспорядков переросло в ожесточенные споры лидеров европейских стран, пишет Politico. После двух дней переговоров политикам не удалось добиться прогресса в вопросе бюджета в 2 трлн евро. Вместо этого они оказались втянуты в неожиданно ожесточенный спор по энергетической политике.

Пикировки европейских политиков вызвало также обсуждение миграционной политики. Дискуссия оказалась «накаленной», «крайне прямолинейной» и «недостойной формата заседания». Поводом для конфликта стала попытка Дании, Италии и Польши существенно ужесточить положения о миграции в итоговых выводах саммита.

Инициативу поддержали более десятка государств, однако Макрон, премьер Люксембурга Люк Фриден и глава правительства Испании Педро Санчес отказались присоединиться к предложению, фактически заблокировав его принятие. В результате из окончательного документа исчезли спорные положения.