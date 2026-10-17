Российский пловец Пригода завоевал «Тройную корону» на этапе Кубка мира в Астане

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россиянин Кирилл Пригода победил на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Астане. Он первым финишировал на дистанции 100 метров брассом, передает ТАСС.

Спортсмен финишировал с результатом 56,03 секунды. Поскольку Пригода оказался первым на всех этапах турнира, включая предшествующие соревнования в Баку и Ташкенте, он был удостоен престижной награды.

В субботу аналогичного достижения добился россиянин Егор Корнев, выступавший на дистанции 50 метров баттерфляем. В пятницу «Тройную корону» на дистанции 200 метров брассом также завоевала российская спортсменка Евгения Чикунова.

30-летний Кирилл Пригода является двукратным чемпионом мира и чемпионом Европы. В турнирах на короткой воде он восемь раз становился победителем мирового первенства и дважды выигрывал чемпионат Европы. Соревнования в Астане завершатся в субботу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу еще один российский пловец Бородин также выиграл этап Кубка мира в Астане. В этот же день на дистанции 50 метров брассом золотую медаль завоевала российская пловчиха Ралина Гилязова.

А в пятницу другая российская пловчиха Чикунова заняла первое место на дистанции 200 метров брассом на этих же соревнованиях.