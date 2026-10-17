Юрист назвал суммы штрафов за дробление бизнеса

Юрист Карпов: За искусственное дробление бизнеса грозит штраф в 40%

Tекст: Тимур Шайдуллин

Юрист, генеральный директор правового бюро Геннадий Карпов рассказал, что грозит тем, кто занимается дроблением бизнеса.

«Сегодня для бизнеса становится все рискованнее рассчитывать на то, что формальное разделение деятельности останется незамеченным. Цифровые данные, информация от платформ, документы и обычные проверки на местах складываются в единую картину. Если компания понимает, что использует искусственное дробление, разумнее уже сейчас отказаться от такой схемы и перейти на прозрачную модель работы, чем ждать, пока ее признаки выявит налоговая», – рассказал юрист «Газете.Ru».

Наличие нескольких ИП само по себе не является нарушением, отметил Карпов. Однако ФНС выявляет схемы искусственного дробления через цифровой анализ, сопоставляя адреса, телефоны, сайты, IP-адреса, сотрудников, руководителей, контрагентов и финансовые операции. Кроме того, с 2025 года налоговая проверяет признаки разделения бизнеса на основе информации от крупных цифровых платформ: Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркета», «Мегамаркета» и «Авито».

Проверка может быть и «аналоговой»: инспектор вправе осмотреть помещения, сравнить картину с документами, опросить сотрудников. Налоговая смотрит на совокупность обстоятельств: кто управляет компаниями, как распределены ресурсы, кто получает доход. Доказательством единого бизнеса может стать один зал, общий персонал, единый руководитель, одинаковые телефоны и один сайт у формально самостоятельных магазинов.

Если дробление признают искусственным, нарушителю грозят доначисление налогов, пени и штраф в 40% от суммы неуплаты. В случае если неуплаченные налоги за три года превышают 18,75 млн рублей, наступает уголовная ответственность. Карпов добавил, что показательные дела Елены Блиновской и Дмитрия Портнягина продемонстрировали возможность уголовного преследования за такие схемы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе ФНС разъяснила порядок уплаты налогов за владеющих недвижимостью детей.

Ранее юрист блогера Блиновской заявил, что налоговая служба начислила налоги на конфискованное имущество. До этого бизнесменов в Крыму предупредили о налоговых проверках.