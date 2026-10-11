Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Жителя Петербурга три дня держали в заложниках из-за долга компании
В Петербурге полиция задержала двух мужчин, которые три дня удерживали 33-летнего жителя в его съемной квартире, требуя вернуть деньги компании, в которой он работал.
Жителя Петербурга три дня насильно удерживали в его квартире на Большеохтинском проспекте, отобрав 1,5 млн рублей и заставив подписать договоры продажи автомобилей Audi и BMW. Ущерб оценивается в 12,3 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.
«По предварительным данным, задержанные пытались таким образом вернуть деньги, принадлежащие компании, в которой работал потерпевший, полагая, что он завладел ими незаконно», – заявили в ведомстве.
В субботу полиция задержала 28-летнего жителя Ростовской области в Колпино и его 29-летнего предполагаемого напарника в поселке имени Тельмана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе следствие нашло новые эпизоды в деле похитителей москвичек.
В июне за создание ОПГ в Иркутской области были задержаны девять человек.
В апреле шестерых человек задержали за похищения и вымогательство в Приангарье.