Жителя Петербурга три дня держали в заложниках из-за долга компании

Tекст: Ольга Иванова

Жителя Петербурга три дня насильно удерживали в его квартире на Большеохтинском проспекте, отобрав 1,5 млн рублей и заставив подписать договоры продажи автомобилей Audi и BMW. Ущерб оценивается в 12,3 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

«По предварительным данным, задержанные пытались таким образом вернуть деньги, принадлежащие компании, в которой работал потерпевший, полагая, что он завладел ими незаконно», – заявили в ведомстве.

В субботу полиция задержала 28-летнего жителя Ростовской области в Колпино и его 29-летнего предполагаемого напарника в поселке имени Тельмана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе следствие нашло новые эпизоды в деле похитителей москвичек.

В июне за создание ОПГ в Иркутской области были задержаны девять человек.

В апреле шестерых человек задержали за похищения и вымогательство в Приангарье.