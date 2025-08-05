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Замминистра образования Тувы заподозрили в мошенничестве
Замминистра образования Тувы заподозрили в хищении 2,4 млн рублей
Заместителя министра образования Тувы подозревают в хищении более 2,4 млн рублей при закупке товаров для детских садов по нацпроекту «Демография».
Уголовное дело о хищении свыше 2,4 млн рублей возбуждено в отношении заместителя министра образования Тувы Херел Наксыл, передает ТАСС. По версии прокуратуры, подозреваемая и неустановленные лица участвовали в завышении стоимости контракта на поставку инвентаря для дошкольных учреждений.
В прокуратуре сообщили: «Хищение средств было совершено путем существенного завышения цены государственного контракта на поставку мягкого и кухонного инвентаря, а также хозяйственных товаров в пять дошкольных учреждений».
СК по Туве уточнил, что действия Наксыл квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Следователи проводят обыски по месту жительства и работы чиновницы, изымают документацию и принимают меры по возмещению ущерба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший губернатор Тамбовской области Максим Егоров заключен под стражу по обвинению в получении взятки на сумму 84 млн рублей. Министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константин Куранов арестован по обвинению в получении взятки.