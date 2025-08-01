В Сухуме открыли XXIII музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает…»

Мероприятие проводилось при поддержке Минкультуры, Президентского фонда культурных инициатив и правительства Абхазии.

Зрителями концерта под открытым небом стали более 1,5 тыс. человек, включая гостей из городов Абхазии, России и других стран.

Открытие приурочили к 80-летию первого президента республики Абхазия Владислава Ардзинба, который оказал значительное влияние на развитие фестиваля. На сцене выступили Хибла Герзмава, пианист Денис Мацуев, баритон Игорь Головатенко и Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Антона Гришанина.

Актер Евгений Князев на открытии концерта отметил, что из года в год Хибла Герзмава приезжает на Родину, на землю Апсны, чтобы встретиться со своими соотечественниками.

В программе прозвучали Второй концерт Рахманинова в исполнении Дениса Мацуева, арии из опер «Трубадур» и «Адриена Лекуврер» в исполнении Хиблы Герзмава, а также дуэты с Игорем Головатенко. Завершением стал праздничный салют и абхазская народная «Песня о скале» на бис.

В тот же день Хиблу Герзмава, Евгения Князева и Дениса Мацуева принял президент Абхазии Бадра Гунба. На встрече обсуждались перспективы фестиваля и проект строительства современного концертного зала. До концерта на набережной традиционно высадили деревья сакуры. Хибла Герзмава отметила, что фестиваль родился в Абхазии и здесь продолжает развиваться.

Фестиваль продолжится 2 августа концертом в Пицунде, а 4 августа завершится у стен Бедийского собора. После этого музыкантов ждет гастрольное турне по городам России и зарубежья до декабря.