Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.22 комментария
Суд арестовал начальника оренбургской колонии
Бикбау отправили под стражу по делу о превышении полномочий
Начальник исправительной колонии № 1 в Оренбурге Нуржигит Бикбау пробудет под арестом до конца сентября по обвинению в превышении полномочий.
Центральный районный суд Оренбурга принял решение арестовать начальника исправительной колонии № 1 Нуржигита Бикбау, обвиняемого в превышении должностных полномочий, передает ТАСС.
Суд рассмотрел представленные материалы и удовлетворил ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу. Мера пресечения выбрана на два месяца, до 30 сентября, как уточнили в пресс-службе суда.
В пресс-релизе суда отмечается: «Суд, исследовав представленные материалы, удовлетворил ходатайство следователя, избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 30 сентября».
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший начальник службы утилизации ГАБТУ Минобороны Илья Тимофеев получил обвинительный приговор по делу о взяточничестве в особо крупном размере.
Государственное обвинение попросило назначить от восьми до 12 лет лишения свободы фигурантам дела о превышении полномочий для генерал-лейтенанта МВД Сергея Умнова. В Ленинградской области задержали двух сотрудников пожарного надзора по подозрению в получении взяток.