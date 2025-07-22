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Мишустин пожелал здоровья будущим родителям в перинатальном центре Читы
Мишустин посетил перинатальный центр Читы и пообщался с будущими родителями
Премьер-министр Михаил Мишустин осмотрел Забайкальский краевой перинатальный центр в Чите, поинтересовался подготовкой к партнерским родам и пожелал здоровья и благополучия будущим родителям.
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Забайкальский краевой перинатальный центр в Чите, передает РИА «Новости». Главе правительства показали отделение антенатальной охраны плода, сенсорную комнату, кабинет кардиотокограммы, а также аппарат для самоконтроля показателей давления у беременных.
Во время визита Мишустин пообщался с будущими родителями, которые готовятся к партнерским родам. Он пожелал им здоровья и поинтересовался, когда ожидается пополнение. Будущая мама отметила, что роды пройдут в августе. Премьер спросил будущего отца, собирается ли он помочь супруге на родах, и тот подтвердил свое намерение присутствовать и поддержать жену.
Премьер также осмотрел отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где ему продемонстрировали возможности поста дистанционного наблюдения. Мишустин отметил, что мама может не только видеть своего ребенка онлайн, но и слышать его голос через специальную колонку, а ребенок – голос мамы.
Перинатальный центр открыт в 2011 году, рассчитан на 153 места и оснащен для приема сложных родов. В центре ежегодно проводится более 600 программ ЭКО, а также работают курсы подготовки к партнерским родам и центр медико-социальной помощи, в который ежегодно обращаются более 2,4 тыс. женщин.
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