Определены победители спецноминации на конкурсе «Знай наших»

Tекст: Дарья Григоренко

Победителей наградила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Конкурс «Знай наших» способствует поддержке и развитию российских брендов, которые создает и продвигает отечественный бизнес в нашей стране. Совместными усилиями мы выполняем важную задачу – поддерживаем достойные компании, которые делают жизнь людей проще и удобнее. Предприниматели, которые предлагают новые идеи, могут рассчитывать на поддержку государства и партнеров. Наша номинация «Комфортная жизнь для защитников Отечества» призвана поощрить компании, которые разрабатывают и развивают новые технологии, улучшающие качество жизни ветеранов СВО и их семей, а также производят удобную одежду и предметы быта. Фонд «Защитники Отечества» ведет активную работу по развитию рынка адаптивной одежды для людей с инвалидностью, в том числе для ветеранов СВО. Эту важную инициативу поддержал президент России», – сказала Цивилева.

В тройку победителей номинации вошли производитель спортивных тренажеров IronKing из Челябинской области, татарстанский бренд адаптивной одежды GTDress и компания Caterwil из Москвы, специализирующаяся на реабилитационной технике. Эти компании получат экспертную и информационную поддержку, а также помощь в продвижении своих проектов. Финалисты смогут принять участие в партнерских мероприятиях фонда.

IronKing создает профессиональные силовые и реабилитационные тренажеры, в том числе инклюзивное оборудование для людей с инвалидностью, отметил коммерческий директор компании Ольга Брежнева. GTDress, основанный Далией Гайнановой, специализируется на адаптивной одежде для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья: «Мой бренд родился из личной боли, из личной потребности… Это высокая оценка нашего 10-летнего труда», – прокомментировала Гайнанова. Caterwil производит электроколяски для безбарьерной среды: руководитель Анна Кошал назвала победу «большим шагом для развития ассистивных технологий в России».

Фонд «Защитники Отечества» в этом году начнет обеспечивать ветеранов спецоперации адаптивной одеждой, за год планируется выдать 1000 комплектов. Уже поступило более 700 заявок. Президент России поддержал инициативу фонда по развитию рынка адаптивных товаров.

Конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях», организованный фондом, в 2024 году собрал 286 заявок от дизайнеров из 67 регионов России и семи зарубежных стран. Итоговые мероприятия прошли в Государственном Эрмитаже в рамках Петербургского международного экономического форума. Конкурс «Знай наших» был запущен по инициативе президента России в 2023 году и стал важной площадкой для поддержки малого и среднего бизнеса, в этом году победителями признаны 105 брендов из 41 региона.