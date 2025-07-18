Минобороны: Киевский режим подготовил провокацию с 550 тоннами аммиака

Tекст: Алексей Дегтярев

Предприятие относится к объектам опасности первого класса, и в случае поражения может произойти выброс в окружающую среду более 550 тонн жидкого аммиака, указал Ртищев. Его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

Генерал подчеркнул, что подобные действия ВСУ нарушают нормы международного гуманитарного права, поскольку объект используют в военных целях. Действия Киева направлены на последующее обвинение России в техногенной катастрофе и нанесение ей репутационного ущерба.

Также генерал напомнил о тактике «химического пояса», применяемой украинскими силами, которая предполагает установку и подрыв емкостей с токсичными химикатами на направлениях российских войск.

Согласно полученным материалам, украинские военные готовят очередную провокацию по этому сценарию. В качестве доказательства Ртищев представил письмо заместителя директора госпредприятия «Укрхимтранс-аммиак» в адрес областной военной администрации, которое подтверждает размещение на объекте оборудования военного назначения.

По информации военного ведомства, с начала спецоперации выявлено несколько десятков схронов с отравляющими веществами и кустарными химическими боеприпасами. В 2024 году в районе Авдеевки была обнаружена лаборатория по производству отравляющих веществ, включая препараты на основе синильной кислоты.

В мае 2025 года под Ильинкой в ДНР был найден очередной схрон с самодельными взрывными устройствами и пробирками с токсичной жидкостью. Анализ показал наличие хлорпикрина, включенного в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ртищев заявил, что в ходе 109-й сессии Исполсовета ОЗХО Россия обратилась с просьбой направить в страну команду экспертов для технического содействия расследованию. Он подчеркнул, что ранее представленные доказательства и экспертные заключения не получили должной реакции от ОЗХО, а порядка 40 вербальных нот России до сих пор остались без ответа.

Ранее в июле Москва обратилась к ОЗХО с просьбой направить в Россию группу экспертов для технического содействия, чтобы подтвердить применение Киевом химического оружия.