Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.0 комментариев
Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Внуково
Для обеспечения безопасности полетов введены временные ограничения на работу московского аэропорта Внуково (код ИКАО: UUWW), сообщила Росавиация.
Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация в Telegram.
Кроме того, ранее вводились ограничения в аэропортах Жуковский и Домодедово, но они были быстро сняты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Сергей Собянин сообщал, что российские силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву. Эту информацию подтвердило Минобороны России.