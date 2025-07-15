Казахстан начал строительство угольной ТЭЦ в Кокшетау без участия России

Tекст: Ольга Иванова

Казахстанские власти самостоятельно приступили к строительству угольной теплоэлектростанции в Кокшетау, передает РИА «Новости». Ранее планировалось, что проект будет реализован при участии России, однако российская сторона не предоставила информацию о гарантированном дешевом финансировании.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил: «Пока мы не получили точной информации по предоставлению гарантированного удешевленного финансирования с российской стороны. Поэтому в Кокшетау мы уже начали своими силами строить, не обращаясь ни к кому».

Он уточнил, что работы ведет национальная энергокомпания «Самрук-Энерго». Возведение станции уже началось, и на данном этапе республика реализует проект самостоятельно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Казахстана подписали соглашения с российскими партнерами о строительстве новых теплоэлектростанций в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.