Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Умер автор конституции Северной Осетии Станислав Кесаев
В возрасте 74 лет ушел из жизни профессор Станислав Кесаев, отметившийся вкладом в законотворчество Северной Осетии и России.
Автор конституции Северной Осетии и участник разработки Конституции Российской Федерации Станислав Кесаев скончался на 75-м году жизни, передает РИА «Новости». О его смерти сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, отметив значительный вклад Кесаева в развитие республики и страны.
Станислав Кесаев был профессором и заведующим кафедрой теории и истории государства и права Северо-Осетинского государственного университета. Он также много лет работал в парламенте республики, занимая посты вице-спикера и первого вице-спикера. В 2017 году Кесаев возглавил конституционный суд Северной Осетии.
Среди наград Станислава Кесаева – ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, высшая государственная награда республики «Слава Осетии» и медаль «Во Славу Осетии».
Глава региона выразил соболезнования родным и близким, подчеркнув, что Кесаев до последнего дня делился опытом с молодежью.