Умер автор конституции Северной Осетии Станислав Кесаев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Автор конституции Северной Осетии и участник разработки Конституции Российской Федерации Станислав Кесаев скончался на 75-м году жизни, передает РИА «Новости». О его смерти сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, отметив значительный вклад Кесаева в развитие республики и страны.

Станислав Кесаев был профессором и заведующим кафедрой теории и истории государства и права Северо-Осетинского государственного университета. Он также много лет работал в парламенте республики, занимая посты вице-спикера и первого вице-спикера. В 2017 году Кесаев возглавил конституционный суд Северной Осетии.

Среди наград Станислава Кесаева – ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, высшая государственная награда республики «Слава Осетии» и медаль «Во Славу Осетии».

Глава региона выразил соболезнования родным и близким, подчеркнув, что Кесаев до последнего дня делился опытом с молодежью.