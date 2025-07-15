МВД сообщило о росте смертности в ДТП по вине мигрантов

Tекст: Алексей Дегтярев

МВД внесло мигрантов в основные группы риска на дорогах России и призвало интегрировать их в общество с помощью работодателей. За три года число погибших выросло на 22%, а 95% происшествий совершают граждане стран СНГ, передает «Газета.Ru» со ссылкой на проект «Стратегии».

В каждом пятом инциденте водители-мигранты были заняты перевозкой пассажиров или грузов. В 2024 году число аварий с их участием снизилось на 300 случаев – до 5,3 тыс., но увеличилось количество жертв: этот показатель достиг 526 человек.

Власти ряда российских регионов уже запретили иностранцам работать в такси и общественном транспорте, среди них Новосибирская, Тульская и Самарская области, а также Крым и Якутия. До конца 2025 года аналогичные меры планируются ввести в Петербурге и ряде других регионов.

Эксперты связывают рост аварий с недостаточным знанием ПДД среди мигрантов и несоблюдением режима труда и отдыха.

«Мигранты слабо знают ПДД, из-за этого происходят ДТП. Они не соблюдают режим труда и отдыха. Сплошные нарушения – и из-за этого они часто попадают в аварии. Побороть ситуацию можно, если запретить мигрантам работать в такси, должно быть политическое решение», – заявил зампредседателя профсоюза работников транспорта «Таксист» Андрей Попков.

При этом в некоторых таксомоторных компаниях считают, что отрасль сможет работать без мигрантов, если будут устранены бюрократические препоны и привлечены российские водители.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что серьезную опасность создают автомобили с иностранными номерами, которые не попадают под контроль ГИБДД. Он пояснил, что камеры фото- и видеофиксации не способны фиксировать нарушения мигрантов на зарубежных автомобилях, а обмен данными с иностранными государствами невозможен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госавтоинспекция провела анализ, который показал, что мужчины-водители чаще попадают в аварии с тяжкими последствиями. Это объясняется склонностью мужчин к рискованному вождению и тем, что они проводят больше времени за рулем.