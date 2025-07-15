Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
МВД сообщило о росте смертности в ДТП по вине мигрантов
Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях по вине водителей-мигрантов за три года увеличилось на 22%, говорится в проекте новой «Стратегии повышения безопасности дорожного движения» до 2036 года.
МВД внесло мигрантов в основные группы риска на дорогах России и призвало интегрировать их в общество с помощью работодателей. За три года число погибших выросло на 22%, а 95% происшествий совершают граждане стран СНГ, передает «Газета.Ru» со ссылкой на проект «Стратегии».
В каждом пятом инциденте водители-мигранты были заняты перевозкой пассажиров или грузов. В 2024 году число аварий с их участием снизилось на 300 случаев – до 5,3 тыс., но увеличилось количество жертв: этот показатель достиг 526 человек.
Власти ряда российских регионов уже запретили иностранцам работать в такси и общественном транспорте, среди них Новосибирская, Тульская и Самарская области, а также Крым и Якутия. До конца 2025 года аналогичные меры планируются ввести в Петербурге и ряде других регионов.
Эксперты связывают рост аварий с недостаточным знанием ПДД среди мигрантов и несоблюдением режима труда и отдыха.
«Мигранты слабо знают ПДД, из-за этого происходят ДТП. Они не соблюдают режим труда и отдыха. Сплошные нарушения – и из-за этого они часто попадают в аварии. Побороть ситуацию можно, если запретить мигрантам работать в такси, должно быть политическое решение», – заявил зампредседателя профсоюза работников транспорта «Таксист» Андрей Попков.
При этом в некоторых таксомоторных компаниях считают, что отрасль сможет работать без мигрантов, если будут устранены бюрократические препоны и привлечены российские водители.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отметил, что серьезную опасность создают автомобили с иностранными номерами, которые не попадают под контроль ГИБДД. Он пояснил, что камеры фото- и видеофиксации не способны фиксировать нарушения мигрантов на зарубежных автомобилях, а обмен данными с иностранными государствами невозможен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госавтоинспекция провела анализ, который показал, что мужчины-водители чаще попадают в аварии с тяжкими последствиями. Это объясняется склонностью мужчин к рискованному вождению и тем, что они проводят больше времени за рулем.