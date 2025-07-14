Социальный фонд России подвел итоги трехлетней деятельности

Tекст: Вера Басилая

Федеральный закон о создании Социального фонда России был подписан три года назад. За это время организация объединила 120 мер помощи и 69 мер социальной поддержки, которые ранее администрировались разными ведомствами. Все выплаты синхронизированы в систему «одного окна», что существенно упростило процедуры для граждан, следует из сообщения на сайте Социального фонда.

«Мы перешли от административной реформы к созданию принципиально новой модели работы, чтобы сделать социальную поддержку удобной и адресной», – заявил председатель фонда Сергей Чирков.

Он также отметил, что современные технологии позволяют прогнозировать потребности россиян и оказывать помощь проактивно.

Социальный фонд активно внедряет цифровые решения: 93% услуг оказываются в электронном виде, реализуется единая цифровая платформа, сервисы доступны на портале госуслуг, действует контакт-центр. Фонд два года подряд возглавляет народный рейтинг на ЕПГУ, получив почти 46 млн наивысших оценок. Ежегодно специалисты СФР оказывают до 280 млн услуг и обрабатывают более триллиона межведомственных запросов.

Для бизнеса создана единая форма отчетности, что снизило количество представляемых сведений с 780 млн форм в 2022 году до 48,6 млн в 2024-м. Введен единый тариф соцвзносов, теперь все работающие по гражданско-правовым договорам получают доступ к больничным и пособиям.

С этого года фонд отвечает за реабилитацию ветеранов СВО на Украине: услуги для участников оказываются в 12 центрах по стране, в начале следующего года откроется еще один центр в Татарстане.

Сеть центров для старшего поколения СФР насчитывает 773 учреждения во всех регионах, они помогают пожилым людям осваивать цифровые услуги и получать поддержку.