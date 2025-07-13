В Московском зоопарке появились птенцы лебедей и журавлей

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Московском зоопарке родились семь птенцов, передает РИА «Новости». По информации на сайте мэра и правительства Москвы, по два птенца появились у двух пар черных лебедей, еще два – у пары лебедей-шипунов, один – у японских журавлей, занесенных в Красную книгу.

Птенец японского журавля появился на свет в конце мая и сейчас содержится вместе с родителями в вольере «Японский дворик» рядом с новой территорией зоопарка. В сообщении отмечается, что японские журавли создают стабильные пары и оба родителя по очереди насиживают яйцо около месяца, а затем вместе заботятся о потомстве.

Птенцы лебедей вылупились в начале июня. Одна пара черных лебедей и пара лебедей-шипунов вывели птенцов на Большом пруду, а другая пара черных лебедей – на Гиббоньем пруду новой территории зоопарка.

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