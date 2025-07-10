По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.3 комментария
Опубликованы кадры сожжения тел солдат ВСУ на Украине
Появились кадры сожжения переданных Россией тел солдат ВСУ на Украине
В Тернопольской области на видео зафиксировали сожжение тел украинских военных, переданных российской стороной, что связано с отказом Киева от компенсаций семьям.
Как передает ТАСС, на опубликованных кадрах видеонаблюдения, предположительно из крематория в Тернопольской области, зафиксирован процесс сжигания тел солдат ВСУ. Эти тела были переданы российской стороной украинской стороне.
В российских силовых структурах пояснили, что Киев идет на сожжение останков, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новоукраинке обнаружили десятки заминированных тел украинских военных, вокруг которых установлены растяжки с взрывчаткой.
Президент России Владимир Путин сообщил о готовности передать Украине еще около 3 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ. В приграничных моргах Ростова, Курска и Белгорода хранятся более 10 тыс. тел украинских военных.