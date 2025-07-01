Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.6 комментариев
Национальный центр «Россия» отметил свою первую годовщину
Национальный центр «Россия» отметил свою первую годовщину
Год назад было подписано распоряжение о создании Национального центра «Россия», который стал площадкой диалога и просвещения в масштабах всей страны.
Президент России Владимир Путин ровно год назад подписал распоряжение о создании Национального центра (НЦ) «Россия», сообщает Telegram-канал центра.
НЦ вырос из масштабной выставки и стал всероссийской просветительской инициативой, где формируется культурный код и рождаются новые идеи. Путин тогда отметил: «Национальный центр будем создавать – это решено».
За прошедший год центр стал важной точкой притяжения и диалога, объединив всю страну в стремлении к развитию и гордости за достижения. За семь месяцев экскурсоводы провели более 10 тыс. экскурсий, а всего в стенах центра прошло несколько сотен мероприятий, включая международные.
Генеральный директор НЦ Наталья Виртуозова поделилась, что команда стремится сделать центр гармоничным пространством для творчества и вдохновения, ведь, по ее словам, у русского человека есть невероятная потребность гордиться своей страной.