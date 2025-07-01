Погибшая от избиения в Японии россиянка пыталась защищаться

Эксперт назвала единственную возможность Вучича остановить протесты в Сербии

Балканист Энтина: Единственная возможность Вучича положить конец протестам – назначить досрочные выборы в парламент

Tекст: Анастасия Куликова

«Протесты – характерная черта гражданской политической культуры Сербии. Они сопровождают весь период правления Александра Вучича», – отметила Екатерина Энтина, профессор, директор центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ. По ее мнению, нынешние акции не совсем корректно называть «студенческими». «Сейчас, как и в марте, на улицы выходят очень широкие слои населения, люди всех возрастных и социальных групп», – уточнила собеседница.

Эксперт выделяет четыре причины протесов. Первая – недовольство граждан кадровым составом госуправленцев на всех уровнях. «За последние десятилетия уровень кумовства в стране вырос запредельно», – напомнила Энтина.

«На сегодняшний день правящая фракция «Сербская прогрессивная партия» насчитывает более 750 тысяч членов. Это при том, что сербскими паспортами обладают менее семи миллионов человек, включая несовершеннолетних. При таких соотношениях качество партийных кадров неизбежно падает. Более того, внутри политического объединения постоянно происходят конфликты, а также борьба за ресурсы», – добавила политолог.

«Вторая причина – внешняя политика руководства Сербии. До 2022 года успех строился на балансировании и постоянной игре между США, ЕС, Россией и Китаем. Но возможностей для маневра становится меньше, и для населения, 80% которого поддерживает Москву, попытки президента усидеть «на двух стульях» вызывают раздражение», – добавила спикер.

Третья причина – политика властей по вопросу Косово и Метохии, указала балканист. «Белград, Приштина, Брюссель и Вашингтон ведут переговоры, в результате которых первый все больше утрачивает свои позиции в крае. При этом населению это подается как победа в результате жесткой борьбы. Ни у кого в Сербии эти слова не вызывают доверия», – уточнила собеседница.

Наконец, четвертая причина заключается в предыдущей позиции сербского руководства по диалогу с оппозицией. «Вучич всегда довольно легко шел на требования оппозиции о проведении досрочных выборов любого уровня. Более того, считал это одним из козырей своей политики. Поэтому протесты не заканчиваются, а требования демонстрантов растут», – пояснила эксперт. По ее прогнозам, в скором времени активисты постараются использовать все ресурсы для того, чтобы вынудить сербского лидера объявить о внеочередных парламентских выборах.

«У президента Сербии нет особых ресурсов для того, чтобы успокоить толпу надолго. Его единственная возможность положить конец протестам – это согласиться с ультиматумом протестующих и назначить выборы. Но это рискованно. По итогам прошлой кампании Вучич растерял часть электората в крупных городах, поэтому досрочное голосование если не приведет к поражению, то точно не даст нужного результата», – детализировала политолог.

Отдельно она обратила внимание на позиции протестующих: «Они не намерены голосовать за лидеров сегодняшней парламентской оппозиции, а новых политических фигур пока не появилось». «Любопытно, что в акциях участвуют западные НКО. Но те же британцы и американцы понимают, что на сегодняшний день прозападные представители не смогут открыто возглавить протест», – отметила эксперт.

«Какие бы силы ни присутствовали на сербских улицах, основная масса людей ориентирована на национальные интересы. Они разделяют евроскептические настроения, а значительная масса – и вовсе пророссийские. Правда, это не отменяет того факта, что если Вучич переориентируется на них и заморозит переговоры о вступлении в Европейский союз, то для определенной части протестующих это послужит позитивным сигналом, а для другой – негативным триггером», – рассуждает аналитик.

«Президент Сербии находится в сложной позиции. Я думаю, что он через какое-то время все же уступит протестующим и согласится на проведение досрочных выборов. Вероятно, это может случиться уже осенью, если за это время он сможет усилить свой блок поддержки», – заключила Энтина.

Напомним, в ночь на понедельник протестующие в Сербии объявили о начале тотальной блокировки дорог, улиц и перекрестков. Они предупредили, что меры будут действовать «до выполнения требований», среди которых немедленное освобождение ранее задержанных демонстрантов и проведение досрочных парламентских выборов.

«После невыполнения ультиматума и массовых арестов граждан и студентов вчера и сегодня собрания граждан по всей Сербии приняли решение блокировать перекрестки, дороги и улицы в своих муниципалитетах. До выполнения требований!», – приводит ТАСС сообщение организаторов антиправительственных акций.

Утром 30 июня МВД Сербии сообщило, что сотрудники правоохранительных органов в течение ночи полностью устранили все блокировки на дорогах столицы. «Полиция действовала высокопрофессионально, несколько человек были задержаны за нападение и оскорбление полиции и нарушение общественного порядка. Одна полицейская машина была повреждена участниками блокады», – говорится в заявлении ведомства.

Тем временем протестующие призвали не сдаваться. «Если полиция сообщит вам о прибытии какого-либо из спецподразделений для разгона демонстраций – не отчаивайтесь! Отойдите в сторону спокойно и без паники, а после их ухода вы снова сможете организовать какое-либо собрание или блокаду», – написали организаторы акций.

Они отмечают, что, по официальным данным, в составе сербской жандармерии около трех тысяч человек, распределенных по батальонам и сменам, и их «недостаточно, чтобы скоординированно разогнать все места блокад».

Напомним, вечером 28 июня в Сербии началась новая волна студенческих протестов. Демонстранты требовали назначить дату досрочных парламентских выборов. Сербский президент Александр Вучич, выступая с обращением к нации в воскресенье, заявил, что участники беспорядков озвучивали «прямой призыв к гражданским столкновениям и нападениям на полицию». Россия надеется, что протесты в Сербии удастся урегулировать на основе конституции, а западные страны не станут заниматься цветной революцией, заявил Сергей Лавров. «Мы за этой ситуацией следим, мы заинтересованы в том, чтобы эти волнения были успокоены, как и сказал президент Сербии Вучич, на основе конституции и законов этого дружественного нам государства», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства, его слова приводит

РИА «Новости».