Катар включился в переговоры США и Ирана по ядерному досье

«Мощности, которые у них есть, их достаточно. Они могут, знаете ли, в течение нескольких месяцев, я бы сказал, несколько каскадов центрифуг, вращающихся и производящих обогащенный уран, или меньше этого. Но, как я сказал, нельзя утверждать, что все исчезло и там ничего нет», – сказал он в интервью CBS News.
Гросси пояснил, что достоверных данных разведки или военных сведений нет, есть данные о некоем ущербе, но насколько он сильный?
«У Ирана там есть мощности; промышленные и технологические мощности. Так что если они захотят, они смогут начать делать это снова. Это значит снова мы должны вернуться к столу переговоров и найти технически обоснованное решение. В противном случае, это снова ударит по нам, в плане ситуации, которая не очень хорошо прояснена», – отметил глава МАГАТЭ.
Гросси отметил, что подтверждений о том, что Иран работает над ядерным оружием нет, хотя много раз специалистов агентства призывали в своих отчетах указать именно это, но Гросси не позволял, так как доказательств этому никто не видел.
«Мы их не видели, не видели программ, которые были бы на это направлены, в то же время они не отвечали на очень важные вопросы, которые требовали решения», – сказал он.
Говоря о 400 кг высокообогащенного урана он сообщил, что есть основания полагать, будто угрожая отомстить за авиаудары, Иран будет применять что-то из остатков этого материала, но существует ли он, не известно.
«Мы не знаем, где может быть этот материал: попал ли он под удары за те 12 дней или был вовремя спрятан или вывезен. В какой-то момент это должно быть разъяснено, иначе мы получим еще одну проблему, которая будет висеть над нашими головами, поэтому я и призываю Иран позволить нашим инспекторам как можно скорее продолжить свою важную работу», – подчеркнул Гросси.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран больше не позволит Рафаэлю Гросси, генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), устанавливать камеры наблюдения на своих ядерных объектах, заявил вице-спикер парламента Ирана Хамид Реза Хаджи Бабаи.
До этого Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.
Заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что Москва обеспокоена решением Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.