Минприроды объявило о нехватке мусорных баков и площадок

Козлов: В регионах России не хватало 350 тыс. контейнеров и 129 тыс. площадок

Tекст: Елизавета Шишкова

О нехватке более 350 тыс. мусорных контейнеров и 129 тыс. площадок сообщил министр природы Александр Козлов на встрече с президентом, передает РИА «Новости». Он отметил, что в стране насчитывается 2 млн 400 тыс. контейнеров, однако 350 тыс. единиц по-прежнему не хватает. По площадкам ситуация аналогичная – недостача составляет 129 тыс.

Министр пояснил, что Минприроды совместно с губернаторами согласовали план решения проблемы. В ближайшее время на региональных штабах расскажут, в какие сроки и каким образом планируется ликвидировать дефицит по контейнерам и площадкам.

Также Козлов добавил, что идет поддержка регионов по обеспечению мусоровозами, для этого техника будет предоставляться в лизинг. Кроме того, министр отметил, что уже поставлено 532 единицы спецтехники и 32 тыс. контейнеров в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что экологические вопросы занимают ключевое место в государственной политике.