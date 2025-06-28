Склад мебельной фурнитуры загорелся на площади 1250 кв. метров в Астрахани

Tекст: Мария Иванова

Пожар на складе мебельной фурнитуры в Ленинском районе Астрахани удалось локализовать, передает ТАСС.

Огонь вспыхнул на складе по улице Украинская, пламя распространилось на площади 1250 кв. метров.

В ликвидации возгорания были задействованы более 60 пожарных и 20 единиц техники. На месте происшествия сотрудники МЧС продолжают работы по разборке и проливке конструкций, чтобы не допустить повторного возгорания. Открытое горение уже полностью ликвидировано.

В областном управлении МЧС сообщили, что к операции привлекались дополнительные силы и техника. В первые часы тушения работали 13 единиц техники и 42 человека личного состава. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, на этой неделе в Якутске на овощебазе начался крупный пожар.

Ранее в Белово Кемеровской области в торговом центре был локализован пожар, огонь повредил два павильона на площади 900 кв. метров.