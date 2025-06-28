Взрыв в Пакистане унес жизни не менее 13 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

По меньшей мере 13 человек стали жертвами взрыва на северо-западе Пакистана, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства AFP и представителей местных властей. Еще 29 человек получили ранения в результате атаки, произошедшей в провинции Хайбер-Пахтунхва.

Представитель местной администрации сообщил журналистам, что «террорист-смертник въехал на начиненном взрывчаткой автомобиле в колонну солдат». После взрыва район оцепили и туда были направлены силы безопасности и спасатели.

Операция по ликвидации последствий продолжается, информация о состоянии раненых и о возможных новых жертвах уточняется. Ответственность за нападение пока никто официально на себя не взял.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Пакистана в связи с терактом на вокзале Кветты. При взрыве на вокзале в Пакистане погибли четыре человека и 30 пострадали, среди них были женщины и дети.