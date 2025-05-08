Путин прокомментировал слухи об отставке Кадырова цитатой Твена

Кадыров: Путин ответил на слухи о моей отставке цитатой Твена

Tекст: Дарья Григоренко

Кадыров в своем Telegram-канале отметил, что глава государства затронул в разговоре обсуждения возможной отставки руководителя Чечни. В ходе беседы Путин процитировал известную фразу Марка Твена: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены».

Президент, по словам глава Чечни, добавил, что им с Кадыровым «еще работать и работать». Кадыров подчеркнул, что выполняет приказы Верховного Главнокомандующего.

Напомним, в четверг в Кремле состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с Кадыровым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке. Позже он подчеркнул, что вопрос о его возможной отставке зависит исключительно от решения президента России.