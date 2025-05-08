9 мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.0 комментариев
Путин прокомментировал слухи об отставке Кадырова цитатой Твена
Кадыров: Путин ответил на слухи о моей отставке цитатой Твена
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о содержании прошедшей накануне встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Кадыров в своем Telegram-канале отметил, что глава государства затронул в разговоре обсуждения возможной отставки руководителя Чечни. В ходе беседы Путин процитировал известную фразу Марка Твена: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены».
Президент, по словам глава Чечни, добавил, что им с Кадыровым «еще работать и работать». Кадыров подчеркнул, что выполняет приказы Верховного Главнокомандующего.
Напомним, в четверг в Кремле состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с Кадыровым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей отставке. Позже он подчеркнул, что вопрос о его возможной отставке зависит исключительно от решения президента России.