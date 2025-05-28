Верховный суд ужесточил правила списания долгов при банкротстве

Верховный суд отказался списывать долги россиянину за сокрытие целей кредитов

Tекст: Елизавета Шишкова

Верховный суд РФ ужесточил правила списания долгов после личного банкротства, передает «Коммерсантъ». Суд отказал гражданину Павлу Россу в освобождении от обязательств по десяти кредитам на 7,4 млн рублей, которые были оформлены в восьми банках в сентябре 2022 года. Большая часть денег была вложена в сетевой маркетинг, а не израсходована по заявленным потребительским целям.

По мнению экономколлегии ВС, гражданин воспользовался задержкой обновления данных в бюро кредитных историй и не сообщил банкам о других взятых кредитах, тем самым лишив кредиторов возможности объективно оценить риски. Коллегия подчеркнула, что оформление займов в сжатые сроки не считается недобросовестностью само по себе, но заемщик обязан раскрывать такую информацию.

Дело попало в ВС по жалобе самого должника, который настаивал, что не обманывал банки и на момент оформления кредитов его доходы позволяли обслуживать долги. Финансовый управляющий поддержал его позицию, ссылаясь на ухудшение материального положения после увольнения. Однако суд первой инстанции и кассация поддержали банки, а апелляция – должника. Экономколлегия ВС в итоге оставила в силе отказ в списании долгов.

В определении ВС отмечено, что скрытие реальных целей кредитования и сокрытие количества взятых кредитов приводят к невозможности списания долгов по итогам процедуры банкротства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральный банк России отметил снижение долговой нагрузки населения в большинстве регионов страны. В трех субъектах страны долговая нагрузка выросла по сравнению с прошлым годом.