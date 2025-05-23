Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Путин поручил подготовить предложения по ипотеке для семей с детьми до 14 лет
Президент России Владимир Путин направил правительству задание представить новые меры по поддержке семей с детьми до 14 лет в сфере ипотечного кредитования.
Правительство России должно разработать предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям, в которых воспитываются дети до 14 лет, а также семьям участников специальной военной операции, говорится в поручении президента, опубликованном на сайте Кремля. Соответствующее поручение Владимир Путин дал по итогам заседания президиума Госсовета, посвященного развитию инфраструктуры для жизни.
В документе отмечается: «Правительству Российской Федерации представить предложения, касающиеся предоставления семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, и семьям участников специальной военной операции ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что минимальные ставки по ипотеке поддерживают строительную отрасль и способствуют сохранению рабочих мест в компаниях сектора.
Объем выдачи ипотечных кредитов в России с начала 2025 года по 7 мая снизился на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 224 тыс. кредитов.