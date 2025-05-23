Путин поручил подготовить предложения по ипотеке для семей с детьми до 14 лет

Tекст: Елизавета Шишкова

Правительство России должно разработать предложения по предоставлению льготной ипотеки семьям, в которых воспитываются дети до 14 лет, а также семьям участников специальной военной операции, говорится в поручении президента, опубликованном на сайте Кремля. Соответствующее поручение Владимир Путин дал по итогам заседания президиума Госсовета, посвященного развитию инфраструктуры для жизни.

В документе отмечается: «Правительству Российской Федерации представить предложения, касающиеся предоставления семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, и семьям участников специальной военной операции ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что минимальные ставки по ипотеке поддерживают строительную отрасль и способствуют сохранению рабочих мест в компаниях сектора.

Объем выдачи ипотечных кредитов в России с начала 2025 года по 7 мая снизился на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 224 тыс. кредитов.