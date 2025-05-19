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Стало известно о массовых похищениях владельцев криптокошельков по миру
WSJ: Случаи нападений на владельцев криптокошельков зафиксированы по всему миру
В различных странах фиксируются нападения на инвесторов и руководителей криптокомпаний, преступники требуют перевода цифровых активов для освобождения заложников, сообщила газета The Wall Street Journal.
Число нападений на владельцев криптовалютных кошельков существенно выросло в разных странах мира, пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, преступники требуют перевода цифровых активов в счет выкупа, а в ряде случаев нападают на родственников и близких жертв, чтобы добиться желаемого.
По информации издания, среди пострадавших – инвесторы, руководители криптокомпаний и их семьи. Во Франции неизвестные в масках пытались похитить дочь главы криптобиржи Paymium, угрожая ей и ребенку оружием. Спасти их удалось благодаря вмешательству мужа женщины и соседей.
Издание подчеркивает, что подобные преступления становятся все более организованными: злоумышленники используют зашифрованные мессенджеры и тщательно продумывают свои схемы. В числе жертв оказались блогеры и инвесторы из США, Франции и Австралии. Некоторые из похищенных подвергались избиениям и пыткам.
Особо отмечается случай с бывшим руководителем компании Ledger Дэвидом Балланом, которому похитители отрезали палец, требуя выкуп в размере 10 млн евро.
Эксперты связывают рост подобных преступлений с ростом стоимости цифровых валют и утечками личных данных из криптовалютных компаний.
Ранее в России задержали подозреваемого в растрате денег и имущества криптовалютной биржи. У мужчины изъяли 240 млн рублей, 1 млн долларов и 70 тыс. евро.