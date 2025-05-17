В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.21 комментарий
Путин пригласил лидеров ЛАГ на первый российско-арабский саммит
Президент России Владимир Путин отправил официальную телеграмму с приглашением лидерам и генсеку Лиги арабских государств принять участие в саммите 15 октября.
«Уважаемые главы государств и правительств... Хотел бы пригласить всех лидеров государств вашего объединения, а также генерального секретаря Лиги принять участие в первом российско-арабском саммите, который мы планируем провести 15 октября», – указаны его слова на сайте Кремля.
В обращении президент выразил намерение продолжать развивать диалог с ЛАГ и укреплять дружественные отношения со всеми странами объединения.
Президент выразил уверенность, что предстоящая встреча будет способствовать развитию многопланового сотрудничества, а также поиску решений для обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Путин отметил, что нынешний саммит ЛАГ проходит в сложное время, когда эскалация палестино-израильского конфликта привела к гибели десятков тысяч мирных жителей и резкому росту напряженности в регионе. Он подчеркнул особую важность роли ЛАГ как механизма диалога и взаимодействия.
Президент указал, что Россия поддерживает коллективные усилия арабских государств по политико-дипломатическому урегулированию региональных противоречий и считает необходимым решение спорных вопросов только в рамках международного права, с уважением к суверенитету и территориальной целостности всех стран региона.
Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина посетить страну по случаю саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в октябре.