Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.20 комментариев
Steam опроверг утечку данных и взлом пользовательских аккаунтов
В руководстве Steam заявили, что опубликованные в сети данные включают только устаревшие одноразовые коды и номера телефонов, не позволяющие получить доступ к аккаунтам или платежной информации.
Сервис Steam не обнаружил признаков взлома платформы и утечки личных данных пользователей, передает ТАСС. В официальном заявлении отмечается, что анализ утекших данных показал отсутствие угрозы для безопасности аккаунтов. В сообщении сказано: «Мы изучили фрагмент утекших данных и пришли к выводу, что системы Steam не были взломаны. Утечка состоит из старых текстовых сообщений с одноразовыми кодами, действительными лишь 15 минут, и номеров телефонов, на которые они отправлялись. Утекшие данные не позволяют определить аккаунт, пароль, платежную информацию и другие личные данные пользователей Steam по номеру телефона».
Ранее портал XDA сообщил, что взломщики выложили на продажу базу данных аккаунтов Steam, не защищенных двухфакторной аутентификацией, за 5 тыс. долларов.
В компании рекомендуют активировать мобильный аутентификатор и регулярно проверять настройки безопасности аккаунта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор зафиксировал глобальный сбой в работе игрового сервиса Steam. Пользователи из разных стран, включая США, Италию и Германию, отмечали проблемы с доступом к платформе. Пик жалоб в России пришелся на вечернее время.