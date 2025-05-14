Объявлены номинанты на премию «Золотая клюшка» КХЛ

КХЛ объявила список номинантов на приз «Золотая клюшка» сезона-2024/25

Tекст: Мария Иванова

Нападающие Артем Галимов из казанского «Ак Барса», Максим Шабанов из челябинского «Трактора» и канадец Джошуа Ливо из уфимского «Салавата Юлаева» стали номинантами на «Золотую клюшку» – приз самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ сезона-2024/25, передает ТАСС.

Джошуа Ливо провел 62 матча и набрал 80 очков, из которых 49 – заброшенные шайбы, а 31 – результативные передачи. Ему удалось установить новый рекорд по числу голов за один сезон регулярного чемпионата КХЛ, превзойдя достижение Сергея Мозякина, который в сезоне-2016/17 забросил 48 шайб.

Артем Галимов набрал 59 очков в 68 встречах и стал не только лучшим бомбардиром «Ак Барса», но и лидером лиги по полезности с показателем +31. Максим Шабанов записал на свой счет 67 очков в 65 матчах, а также побил клубные рекорды «Трактора» по очкам и передачам за один сезон.

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 29 мая. В прошлом году обладателем этой награды стал Никита Гусев из московского «Динамо». Среди обладателей «Золотой клюшки» были Александр Радулов и Сергей Мозякин, получавшие приз по четыре раза, а также Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин, Данис Зарипов и Гусев.

Напомним, 11 апреля перед матчем с «Каролиной Харрикейнз» «Вашингтон Кэпиталз» провел торжественную церемонию в честь Александра Овечкина, который побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ, отметившись своим 895-м голом, в ходе церемонии ему вручили золотую клюшку.